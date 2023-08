Le Vietnam à la Réunion des hauts officiels de la défense de l'ASEAN 2023

Le général de corps d'armée Hoang Xuan Chien, membre du Comité central du Parti, vice-ministre de la Défense, à la tête d'une délégation de haut rang, a participé le 2 août à la Réunion des hauts officiels de la défense de l'ASEAN (ADSOM) 2023.

L'événement s'est tenu à Jakarta sous la direction de l'Indonésie, président actuel de l'ASEAN 2023, avec la présence de 10 pays membres du bloc.

Dans son discours à la réunion, le général de corps d'armée Hoang Xuan Chien a apprécié les efforts du ministère indonésien de la Défense durant son année de présidence de l'ASEAN, en même temps il s’est déclaré convaincu que la réunion se déroulait avec succès, contribuant à consolider la solidarité et la force collective dans l'ASEAN pour faire face de manière flexible et proactive aux défis de sécurité, pour une région de paix, de prospérité et de sécurité.

Au cours de l'événement, les délégués ont entendu des rapports sur les résultats de la Conférence du groupe de travail des hauts officiels de la défense de l'ASEAN (ADSOM WG), de la 16e Conférence du réseau des instituts de recherche sur la défense et la sécurité de l'ASEAN (NADI-16) et de la 20e Réunion des chefs des forces de défense de l'ASEAN (ACDFM-20). Les pays ont également présenté leurs mises à jour sur la réalisation de la coopération de défense de l’ASEAN.

En outre, ils ont discuté et convenu des documents soumis à la Réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN (ADMM), la Réunion élargie des ministres de la Défense de l'ASEAN (ADMM ) en 2023, notamment de nouvelles initiatives, les Déclarations de l'ADMM et de l'ADMM .

La réunion a également discuté des activités de coopération avec certains pays hors de la région, des préparatifs de l’ADSOM , de l'ADMM et de l'ADMM .