Le Vietnam à la foire internationale du tourisme WTM à Londres

Le Vietnam participe du 7 au 9 novembre à Londres au salon du tourisme World Travel Market 2022 (

WTM

), une des foires internationales du tourisme de premier rang mondial.

Cette année, le stand du Vietnam couvre une superficie de 250 m2. Il voit la participation de plusieurs localités clés pour le développement du tourisme et de 23 groupes et entreprises touristiques leaders au Vietnam.

Lors de cet événement, le Vietnam continue de promouvoir sa

campagne

"Vivre pleinement au Vietnam" (Live fully in Vietnam). Il s’agit d’une bonne occasion pour le pays de promouvoir son

tourisme

, son environnement sécuritaire et son hospitalité auprès des touristes britanniques et, plus généralement, des touristes européens. -VNA/VI