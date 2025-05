Le Vietnam à la 34e session de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale. Photo : Mofa

Le 19 mai, une délégation vietnamienne conduite par la vice-ministre des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a participé à la 34e session de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale (CCPCJ34) à Vienne, Autriche.



La session a réuni un millier de délégués des États membres de l’ONU, portant sur les rapports des conférences régionales préparatoires en 2025 et l’adoption des documents pour le 15e Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, prévu aux Émirats arabes unis en 2026.



Le point fort de cette session a été l’attention portée à la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité – la Convention de Hanoï, premier instrument international en plus de 20 ans dans le domaine de la prévention du crime. Ce texte établit un nouveau cadre juridique mondial pour renforcer la coopération internationale contre la cybercriminalité.



Dans son discours, la vice-ministre Le Thi Thu Hang a présenté les efforts du Vietnam pour améliorer son système juridique et promouvoir la coopération internationale dans ce domaine, notamment en accueillant la cérémonie de signature de la Convention de Hanoï, prévue les 25 et 26 octobre 2025. Cet événement sera coprésidé par le président vietnamien, Luong Cuong, et le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.



La vice-ministre vietnamienne a souligné que la Convention de Hanoï reflète l'engagement envers le multilatéralisme et offre une base juridique pour lutter efficacement contre la cybercriminalité. Elle a appelé les pays à signer et ratifier rapidement la Convention afin d’en assurer l’entrée en vigueur et la mise en œuvre.



A cette occasion, la délégation vietnamienne a rencontré la directrice exécutive de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) pour discuter de la préparation de la cérémonie de signature de la Convention de Hanoï et de la coopération bilatérale en matière de lutte contre la criminalité.

La vice-ministre vietnamienne Le Thi Thu Hang et Rafael Mariano Grossi, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)Photo : Mofa





Des échanges ont également eu lieu avec d'autres délégations ayant participé activement aux négociations de la Convention de Hanoï. La délégation vietnamienne a transmis l’invitation du président vietnamien aux chefs d’État et discuté de la coordination pour les événements organisés à Hanoï en octobre prochain.



Par ailleurs, la vice-ministre vietnamienne a eu une séance de travail avec Rafael Mariano Grossi, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Les deux parties ont évoqué la situation de la coopération dans le nucléaire civil, notamment l’aide du Vietnam pour l’élaboration d’un cadre juridique, la formation de ressources humaines et le transfert de technologies, en vue de l’application de la technologie nucléaire, y compris le développement du premier projet de centrale nucléaire au Vietnam dans le respect des normes de sûreté les plus strictes.-VNA/VI