Le Vietnam à la 13ème Conférence de la CNUCED sur la gestion de la dette

L'auditeur général d'État du Vietnam Ngo Van Tuan et la secrétaire générale de la CNUCED Rebeca Grynspan. Photo: VNA

Une délégation de l'Audit d'État du Vietnam, conduite par son auditeur général Ngo Van Tuan, a participé à la 13ème Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) sur la gestion de la dette publique qui s’est tenue du 5 au 7 décembre en Suisse.

S'exprimant lors de la conférence, Ngo Van Tuan a déclaré que la dette publique est une ressource importante pour promouvoir le développement socio-économique dans les pays en développement, dont le Vietnam.



Cependant, afin d'éviter de tomber dans une crise de la dette, le plus important est de gérer et d'utiliser efficacement le prêt pour pouvoir payer le montant principal et les intérêts à temps, a-t-il déclaré.

Malgré des évolutions imprévisibles de la situation politique et socioéconomique mondiale, notamment l’impact du COVID-19, la dette publique au Vietnam est strictement contrôlée, a-t-il souligné.

Dans le contexte d'un monde confronté à des évolutions imprévisibles et à des défis économiques, l'organisation de forums internationaux pour débattre de la question aidera les pays à trouver les solutions de réponse à la crise sur le terrain de manière plus appropriée, en vue de surmonter progressivement la situation et de travailler ensemble pour le bien de construire une communauté internationale de développement durable et prospère, a-t-il dit.



Ngo Van Tuan a également partagé une série de solutions de réponse à la crise de la dette publique au Vietnam, notamment l'amélioration du cadre juridique, l'ajustement de la réglementation en la matière conformément aux pratiques internationales, et la combinaison de plans de politiques budgétaire et monétaire de manière flexible et harmonisée, entre autres.



Le maintien de la maîtrise des indicateurs de sécurité de la dette publique est nécessaire mais doit être lié à l'utilisation efficace des emprunts, par conséquent, l'application de mesures de contrôle budgétaire afin de garantir que ces avances sont utilisées à des fins correctes constitue la clé destinée à prévenir la crise dans le secteur, a-t-il souligné.



Durant son séjour en Suisse, la délégation vietnamienne a tenu une réunion de travail avec la secrétaire générale de la CNUCED, Rebeca Grynspan, pour échanger sur les possibilités de coopération entre l'Audit d'État du Vietnam et la CNUCED.

Elle a également rendu visite et travaillé avec la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, de l'OMC et d'autres organisations internationales à Genève.