Le Vietnam a informé les pays concernés de sa soumission sur les limites du plateau continental

Par la voie diplomatique, le Vietnam a informé les pays concernés de sa soumission du plateau continental sur les limites du plateau continental étendu au-delà de 200 milles marins concernant la zone centrale de la Mer Orientaleà la Commission des limites du plateau continental des Nations Unies (ONU), a déclaré le 18 juillet la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang.



Lors de la conférence de presse régulière du ministère des Affaires étrangères, le 18 juillet à Hanoï, en réponse aux questions des journalistes sur le sujet, la diplomate a souligné que la position du Vietnam a été clairement exprimée dans la déclaration du ministère des Affaires étrangères sur la soumission du Vietnam sur les limites du plateau continental étendu au-delà de 200 milles marins concernant la zone centrale de la Mer Orientale



Elle a indiqué que les échanges avec les pays concernés se sont déroulés dans une atmosphère sincère, amicale et franche.



Tous les pays reconnaissent et respectent le droit du Vietnam de soumettre une limite de plateau continental s'étendant au-delà de 200 milles marins conformément aux dispositions de l'article 76 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), a-t-elle souligné.



Concernant la réaction du Vietnam à la tentative d'assassinat de l'ancien président américain Donald Trump lors de la campagne électorale du 13 juillet, Pham Thu Hang a noté que les dirigeants vietnamiens lui avaient adressé leurs félicitations et souhaité son prompt rétablissement.



A cette occasion, le Vietnam a présenté ses condoléances aux familles des victimes de l'incident.- VNA/VI