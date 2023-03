Le Vietnam a beaucoup à offrir aux touristes selon le site indien Luxebook

Des sommets hérissés de Ha Giang aux canaux paisibles du delta du Mékong, le site Internet indien Luxebook a suggéré le 6 mars sept destinations à visiter absolument au Vietnam.

Capture d'écran de l'article paru sur le site indien Luxebook. Photo: VNA



Le pays des dragons bleus, une terre d’une beauté naturelle stupéfiante et de diversités culturelles, de mégapoles dynamiques et de villages de minorités ethniques, le Vietnam est inoubliable.Pour la plupart des voyageurs, ce pays est synonyme de trois choses : des villes frénétiques, d’incroyables aventures en plein air et certains des meilleurs plats du monde.Entre les rizières en terrasses veloutées de Sapa et Mu Cang Chai et les karsts calcaires épineux de la baie de Ha Long et de Ninh Binh, vous trouverez des dunes de sable à Mui Ne, des roues hydrauliques à Pu Luong, des champs de thé à Thai Nguyên et des centaines de hameaux et petites cités ailleurs.