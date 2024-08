Le vice-président de l'AN vietnamienne Nguyen Khac Dinh rencontre le vice-PM de Malaisie

Durant sa visite de travail en Malaisie du 6 au 9 août, le vice-président de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne Nguyen Khac Dinh a rencontré ce mercredi le vice-Premier ministre de Malaisie, Haji Fadillah bin Haji Yusof qui est aussi le ministre de la Transition énergétique et de la Transformation de l’eau, au siège du ministère.



Nguyen Khac Dinh s'est réjoui du développement fructueux des relations bilatérales dans tous les domaines. Les relations entre l'AN vietnamienne et le Parlement malaisien continuent de se consolider et de se renforcer sur les aspects bilatéraux et multilatéraux.





Le vice-président de l'Assemblée nationale Nguyen Khac Dinh écrit dans le livre d'or du bureau du vice-Premier ministre de Malaisie Haji Fadillah bin Haji Yusof. Photo : VNA

Pour approfondir davantage le partenariat stratégique Vietnam-Malaisie, Nguyen Khac Dinh a demandé que la Malaisie veille à promouvoir la mise en œuvre des contenus convenus ; à achever bientôt les négociations et signer des accords importants sur la défense, la sécurité, l'éducation... En outre, les deux parties s'efforcent de porter le chiffre d'affaires du commerce bilatéral à 18 milliards de dollars dans les temps à venir ; facilitent l’importation et l’exportation, limitent l’application de barrières commerciales ; s'efforcent de signer prochainement un accord de coopération dans le domaine Halal. De même, il est important de renforcer la compréhension et les liens entre les peuples des deux pays en promouvant des programmes de coopération en matière de formation et de développement des ressources humaines, a-t-il ajouté.



Partageant les propositions du dirigeant vietnamien, le vice-Premier ministre malaisien a demandé de renforcer les échanges et la coopération entre les agences des deux organes législatifs, les députés et de promouvoir la coopération entre les ministères, départements, branches et localités des deux pays.



Abordant certains domaines concrets de coopération, le dirigeant malaisien a estimé que les deux pays disposaient d'un grand potentiel de coopération dans le domaine de l'alimentation halal. Selon lui, le Vietnam doit avoir une agence spécialisée sur les aliments halal. L'agence malaisienne de promotion des aliments halal est prête à partager ses expériences et à envoyer des experts pour soutenir le Vietnam dans ce domaine, a-t-il affirmé.



En outre, avec un grand potentiel en matière de développement des énergies vertes du Vietnam, les deux pays pouvaient renforcer leur coopération bilatérale dans le cadre de l'ASEAN en suivant le modèle de coopération des pays de l'Union européenne, a-t-il indiqué.



Le même jour, le vice-président de l'AN Nguyen Khac Dinh a rencontré à Putrajaya le directeur principal du groupe Putrajaya Holdings, Puan Noor Izlina Idris. Il a félicité ce groupe pour avoir renforcé la coopération avec les partenaires vietnamiens dans le domaine de l'urbanisme, non seulement à Hanoï mais également dans d'autres localités vietnamiennes. VNA/VI