Le vice-président de l'AN Nguyen Khac Dinh rencontre le sultan et le président du Conseil législatif de Brunei

Une délégation de haut rang de l'Assemblée nationale du Vietnam (AN), dirigée par le vice-président Nguyen Khac Dinh, a rencontré le 10 août le sultan de Brunei Haji Hassanal Bolkiah et le président du Conseil législatif Abdul Rahman Taib.

Lors des parties ont partagé l'opinion que les relations entre leurs pays s’étaient bien développées dans tous les domaines, en particulier depuis l'élévation de leurs liens, l’ouverture de la ligne arérienne directe et que le potentiel de coopération restait substantiel.

Appréciant hautement le rôle du Vietnam au sein de l'ASEAN, le président du Conseil législatif Abdul Rahman Taib a estimé que les deux pays devraient continuer à promouvoir leur rôle et à se coordonner activement avec les autres membres de l'ASEAN pour aider à maintenir la centralité du bloc et à construire une communauté de l’ASEAN unie, prospère, axée sur le développement durable dans l’intérêt des populations de la région.

Nguyen Khac Dinh a félicité Brunei pour de nombreuses réalisations importantes en matière de développement et a également fait l'éloge de la coopération bilatérale au sein des mécanismes régionaux et internationaux.

Il a exprimé son espoir qu'au milieu des incertitudes mondiales et de la concurrence géopolitique croissante, les deux pays intensifieront leur collaboration pour construire une communauté de l'ASEAN de développement rapide et durable ; maintenir le consensus sur le maintien de la paix et de la stabilité dans la région et en Mer Orientale ; garantir les droits et les intérêts légitimes des parties et créer des conditions favorables au développement des parties sur la base du droit international, en particulier de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) ; mettre pleinement et efficacement en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) ; et déployer des efforts pour élaborer un Code de conduite en Mer Orientale efficace et efficient qui soit conforme au droit international et à la CNUDM de 1982.

Il a souhaité que le sultan et les agences du Brunei soutiennent la mise en œuvre du Programme d'action mettant en œuvre le Partenariat intégral Vietnam-Brunei pour la période 2023-2027, y compris la facilitation continue de la promotion de la coopération entre les entreprises des deux pays dans des domaines prioritaires tels que tels que le pétrole et le gaz, les produits chimiques, l'industrie Halal, le tourisme et l'utilisation de domaines commerciaux potentiels tels que le riz, les produits agricoles et aquatiques, la fourniture et l'exportation de produits Halal vers des marchés tiers.

Il a également souhaité que les deux parties approfondissent leur collaboration en matière de défense et de sécurité, d'éducation, de formation et de développement des ressources humaines, et tirent parti des nouveaux moteurs de croissance tels que l'économie verte et l'économie numérique.

Il a proposé que la famille royale, le Conseil législatif et le gouvernement du Brunei continuent de prêter attention et de créer des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne vive, travaille et étudie au Brunei.

Concernant la coopération entre les deux organes législatifs dans les temps à venir, le responsable vietnamien a proposé aux deux parties d'étudier et de promouvoir la signature d'un accord de coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et le Conseil législatif de Brunei, créant ainsi une base permettant aux deux parties d'approfondir leurs relations de coopération. Il a suggéré de renforcer la coopération entre le Bureau de l'AN du Vietnam et le Secrétariat du Conseil législatif de Brunei, notamment dans l'échange d'expériences en matière de recherche, de conseils et d'organisation d'activités parlementaires.

En outre, les deux parties devraient continuer à promouvoir des mécanismes de coordination au sein de forums multilatéraux tels que l'Union interparlementaire (UIP), le Forum parlementaire Asie-Pacifique (APPF) et d'autres organisations parlementaires multilatérales, en soutenant mutuellement leurs positions sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, a-t-il précisé.

Le même après-midi, Nguyen Khac Dinh et la délégation vietnamienne ont eu une séance de travail à l'Université nationale de Brunei (UBD), dirigé par le sultan Haji Hassanal Bolkiah, est actuellement classé 71e en Asie et 385e dans le monde. - VNA/VI