Le vice-président de l'AN Nguyen Khac Dinh en visite au Kirghizistan

Une délégation de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam conduite par son vice-président Nguyen Khac Dinh, a effectué une visite au Kirghizistan du 29 au 30 septembre.



Le vice-président de l'AN Nguyen Khac Dinh (6e de gauche à droite), la vice-présidente du Conseil suprême du Kirghizistan, Dzhamilia Isaeva (7e de gauche à droite), et les délégués participant à l'entretien. Photo: VNA



Durant son séjour, Nguyen Khac Dinh s'est entretenu avec la vice-présidente du Conseil suprême du Kirghizistan, Dzhamilia Isaeva. Il a eu des entrevues avec le président du Cabinet des ministres du Kirghizistan, Akylbek Japarov, la présidente du Groupe d'amitié parlementaire Kirghizistan-Vietnam, B. Elvira. Il a également rencontré des représentants de la communauté vietnamienne au Kirghizistan.

Lors des rencontres, Nguyen Khac Dinh a souligné que le Vietnam attachait toujours de l'importance à ses relations avec les pays amis traditionnels, dont le Kirghizistan. Selon lui, il est nécessaire que le Vietnam et le Kirghizistan renforcent leur soutien mutuel, contribuant au maintien de la paix et de la stabilité dans le monde, et promeuvent leur coopération, en particulier dans l'économie et le commerce, afin d'apporter des avantages concrets aux peuples des deux pays.

Selon les dirigeants kirghizes, le Kirghizistan considère le Vietnam comme un partenaire important en Asie du Sud-Est et souhaite renforcer la coopération bilatérale.

Les deux parties ont convenu de renforcer les échanges de délégations de haut niveau pour accroître la confiance politique, tout en encourageant la coopération économique et commerciale, en particulier dans les secteurs où les deux parties ont des besoins et des atouts tels que le textile, le tourisme, la production et la transformation de produits agricoles.

Elles ont également convenu de renforcer la coordination pour une mise en œuvre efficace de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasiatique (UEEA), ainsi que de promouvoir la création de coentreprises entre le Vietnam et le Kirghizistan.

Les deux parties ont en outre convenu de continuer à se soutenir pour leur participation aux mécanismes de coopération importants des Nations Unies, tels que le Conseil de sécurité, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), le Conseil économique et social (ECOSOC), etc.

En ce qui concerne la coopération interparlementaire, elles ont jugé nécessaire de la promouvoir, tant au niveau bilatéral que multilatéral.