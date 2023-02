Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang rencontre les dirigeants des pays à Genève

A l’occasion de sa participation à la 52e session du Conseil des droits de l'homme de l’ONU, le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a rencontré le 27 février à Genève le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, le vice-Premier ministre irlandais Michéal Martin, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Yvan Gil Pinto, ainsi que la ministre norvégienne des Affaires étrangères, Anniken Huitfeld.

Lors de sa rencontre avec le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a affirmé que le Vietnam avait toujours fermement soutenu le multilatéralisme et la centralité de l’ONU dans la gouvernance mondiale et la coordination des efforts pour relever les défis communs.

Il a suggéré aux deux parties de continuer à promouvoir la coopération, en mettant en œuvre les grandes orientations de coopération, conformément aux priorités des deux parties, notamment les résultats de la récente visite du secrétaire général de l’ONU.

De son côté, Antonio Guterres a affirmé qu'il continuerait à s’efforcer de promouvoir les bonnes relations de coopération entre l’ONU et le Vietnam.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a également rencontré Michael Martin, également ministre irlandais des Affaires étrangères et de la Défense, affirmant que le Vietnam attachait une grande importance à la promotion de la bonne amitié et de la coopération multiforme avec l'Irlande.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang droite) et le vice-Premier ministre irlandais Michéal Martin, également ministre irlandais des Affaires étrangères et de la Défense. Photo: VNA

Il a suggéré au gouvernement irlandais de favoriser l’entrée des produits vietnamiens sur le marché irlandais. Michael Martin a affirmé que son gouvernement souhaitait promouvoir davantage la coopération avec le Vietnam, en particulier dans le domaine de l'économie et du commerce, conformément à l'élan de développement des relations entre les deux pays.

Les deux parties ont également affirmé qu'elles continueraient à renforcer leur coopération et à se soutenir dans les forums multilatéraux, notamment le Conseil des droits de l'homme de l’ONU.

Lors d'une rencontre avec le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Yvan Gil Pinto, le dirigeant vietnamien a suggéré aux deux parties de promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux et de continuer à maintenir des mécanismes de coopération bilatérale efficaces, favorisant la confiance politique.

Pour sa part Yvan Gil Pinto, a affirmé que le gouvernement vénézuélien souhaitait promouvoir davantage la coopération avec le Vietnam, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'agriculture et de l'énergie.

En recevant la ministre norvégienne des Affaires étrangères, Anniken Huitfeld, Trân Luu Quang a suggéré aux deux parties d'étudier la mise en place d'un mécanisme d'un comité mixte sur l'économie et le commerce, demandant à la Norvège de jouer le rôle de coordinateur des négociations, favorisant la conclusion rapide des négociations, la signature et la mise en œuvre de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et le bloc de l'AELE comprenant l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse.

Il a souligné que les deux parties doivent élargir davantage les domaines de coopération, non seulement dans le commerce et l'investissement, mais aussi dans la coopération au développement, en particulier les énergies vertes et l'économie maritime durable, en mettant effectivement en œuvre les engagements de la COP 26. De son côté, Anniken Huitfeld a affirmé que la Norvège était prête à travailler avec le Vietnam pour promouvoir le commerce et les investissements bilatéraux afin de correspondre au potentiel des deux pays et d'étendre la coopération à d'autres domaines.

Elle a approuvé les propositions du Vietnam, notamment dans les domaines des énergies vertes, de l'économie maritime, etc. Les deux parties ont également convenu de se coordonner étroitement et de se soutenir dans les forums internationaux, en particulier lorsqu'elles assument conjointement le poste de membres du Conseil des droits de l'homme de l’ONU pour le mandat 2023-2025.