Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang reçoit la coordinatrice résidente de l’ONU au Vietnam

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a reçu le 13 avril à Hanoï la coordinatrice résidente de l’ONU au Vietnam, Pauline Tamesis.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang et la coordinatrice résidente de l’ONU au Vietnam, Pauline Tamesis. Photo: VNA Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a hautement apprécié la centralité de l'ONU dans le maintien de la paix et la promotion du développement durable dans le monde, soulignant que le rôle joué par l'ONU devenait encore plus important dans la situation internationale et régionale actuelle.

Il a remercié l'ONU pour le soutien et l'assistance précieux apportés au Vietnam ces 45 dernières années, en particulier la fourniture de vaccins et d'équipements médicaux lors de l'épidémie de COVID-19 via le mécanisme COVAX.

Pour la coopération dans la mise en œuvre des Objectifs de Développement durable (ODD), Trân Luu Quang a déclaré que le gouvernement vietnamien confierait à ses organes compétents la recherche et à l'élaboration d'un mécanisme unifié et de politiques spécifiques pour promouvoir efficacement la coopération avec l'ONU, en particulier les projets sur le développement durable jusqu'en 2030.

Tran Luu Quang a appelé à davantage de soutien de l'ONU pour aider le Vietnam à répondre au changement climatique, en particulier dans la réalisation de son engagement de « zéro émission nette » d'ici 2050.

Pour sa part, Pauline Tamesis a proposé des mesures pour renforcer la collaboration entre l'ONU et le Vietnam, en particulier pour promouvoir la réalisation des ODD.

Elle a suggéré que les ministères et secteurs vietnamiens collaborent plus étroitement avec les organes onusiens afin de procéder à une évaluation plus complète de tous les programmes cibles de développement durable mis en œuvre au Vietnam, facilitant l’accélération du rythme des travaux et l'ajout de ressources à ces programmes.

Elle a affirmé que l'ONU continuerait d'accompagner le Vietnam pour qu’il puisse saisir de nouvelles opportunités, répondre aux défis et mobiliser des ressources internationales, contribuant à la mise en œuvre de ses objectifs de développement socio-économique.