Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang propose un partenariat élargi avec P&G

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a proposé au géant américain des biens de consommation P&G d’envisager d’élargir son partenariat avec le Vietnam et de faciliter l’entrée des entreprises vietnamiennes dans sa chaîne d’approvisionnement mondiale.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang (à droite, au centre) recevant le vice-président de P&G, Nitin Darbari. Photo : VNA

Recevant lundi 4 ùars à Hanoi le vice-président de P&G, Nitin Darbari, le dirigeant vietnamien a salué les investissements de l’entreprise au Vietnam, totalisant 450 millions de dollars depuis 1995, reconnaissant leur contribution significative au développement socio-économique du pays et aux relations Vietnam-États-Unis.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a également suggéré à l’entreprise de prêter attention à la formation des ressources humaines au Vietnam.

Le gouvernement vietnamien attache toujours de l’importance à l’amélioration de l’environnement des affaires et à la promotion de la transformation afin de créer des conditions favorables permettant aux entreprises étrangères de faire des affaires à long terme au Vietnam, a-t-il déclaré.

Nitin Darbari a, pour sa part, salué les efforts du gouvernement vietnamien pour positionner le Vietnam comme une plaque tournante des investissements étrangers et surmonter les vents contraires mondiaux pour atteindre une croissance impressionnante de plus de 5% l’année dernière.

Il a remercié le gouvernement vietnamien pour son soutien à P&G pendant la pandémie de Covid-19 et a souligné que P&G considère le Vietnam comme l’un de ses marchés stratégiques, visant à faire de ce pays d’Asie du Sud-Est un centre de fabrication régional et une source d’approvisionnement durable pour ses autres marchés. – VNA/VI