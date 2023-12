Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang adresse ses vœux de Noël à Hô Chi Minh-Ville

Dans l'après-midi du 15 décembre, au nom des dirigeants du Parti, de l'État et du Front de la Patrie du Vietnam, le vice-Premier ministre Tran Luu Quang s'est rendu à l’archevêché de Hô Chi Minh-Ville pour adresser ses vœux de Noël et de Nouvel An à l’archevêque Nguyen Nang, président de la Conférence épiscopale vietnamienne.



Il a également rendu visite au pasteur Thai Phuoc Truong, chef de la Confédération générale de l'Église évangélique du Vietnam (Sud).



Lors de sa rencontre avec l’archevêque Nguyen Nang, le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a déclaré apprécier le développement des relations Vietnam-Vatican à travers la visite au Vatican du président Vo Van Thuong en juillet dernier. Il a émis le souhait que les catholiques continuent d’apporter leurs contributions à la consolidation de la grande union nationale, aux activités caritatives et humanitaires et au développement national.



Remerciant le Parti et l'État pour leur attention accordée aux catholiques, l’archevêque Nguyen Nang s’est engagée à continuer à encourager les catholiques à participer activement aux mouvements d’émulation patriotique et au développement national.



Lors de sa rencontre avec le pasteur Thai Phuoc Truong, le vice-Premier ministre Tran Luu Quang l’a informé des réalisations du Vietnam dans les domaines de l'économie et des affaires étrangères en 2023, appréciant les contributions des protestants. Il a également émis le souhait de les voir continuer à contribuer au développement et à la prospérité du pays.

Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang et le pasteur Thai Phuoc Truong, chef de la Confédération générale de l'Église évangélique du Vietnam (Sud). Photo: VNA



Remerciant le Parti et l'État pour des conditions favorables aux activités des protestants, le pasteur Thai Phuoc Truong s’est engagé à continuer à encourager les fidèles à poursuivre leurs contributions à la grande union nationale et au développement national. -VNA/VI Remerciant le Parti et l'État pour des conditions favorables aux activités des protestants, le pasteur Thai Phuoc Truong s’est engagé à continuer à encourager les fidèles à poursuivre leurs contributions à la grande union nationale et au développement national. -VNA/VI