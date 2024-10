Le vice-Premier ministre Trân Hông Ha reçoit les fondateurs et les scientifiques de l'ICISE

Le vice-Premier ministre Trân Hông Ha a reçu ce venredi 11 octobre à Hanoi le professeur Trân Thanh Vân et son épouse, la professeure Lê Minh Ngoc, ainsi que des scientifiques du Centre international pour la science et l'éducation interdisciplinaires (ICISE - International Centre for Interdisciplinary Science and Education).

Le vice-Premier ministre Trân Hông Ha a exprimé son respect pour couple de professeurs français d’origine vietnamienne, fondateurs de l’ICISE. Ainsi, les deux professeurs ont démontré leur amour pour le pays et la responsabilité des scientifiques.

Parallèlement, grâce au prestige et aux relations nouées avec des scientifiques internationaux, ces deux scientifiques nourrissent et développent la science du pays, contribuant ainsi à la construction de la Patrie vietnamienne.

Selon le vice-Premier ministre Trân Hông Ha, ces dernières années, avec le soutien des professeurs, docteurs ès sciences Trân Thanh Vân et Lê Kim Ngoc, de nombreux étudiants vietnamiens ont eu l'opportunité de faire leurs études et de devenir chercheurs et scientifiques travaillant tant au pays qu'à l'étranger.

Il a déclaré que l'ICISE a attiré des scientifiques internationaux au Vietnam, servant de plate-forme pour partager l'expertise, identifier les défis scientifiques et développer une nouvelle génération de chercheurs. Il offre aux jeunes scientifiques vietnamiens des opportunités d'apprentissage, d'élargissement de la coopération internationale dans la recherche fondamentale et appliquée et de dialogue avec les entreprises.

Il a espéré que le centre deviendrait un pôle de talents pour étudier les technologies fondamentales, les technologies vertes et les énergies renouvelables, pour lancer des recherches sur la transformation numérique et l’intelligence artificielle, et pour contrôler les aspects négatifs de la technologie.

Il a déclaré que le développement de l’ICISE était de sélectionner des questions d'un grand intérêt pour les scientifiques du monde entier et vietnamiens, pour mener des recherches ensemble, depuis les étapes fondamentales jusqu'à la recherche appliquée et à des fins commerciales, lui permettant de maintenir sa réputation de rassembler des scientifiques et de mener des activités de recherche pratiques et approfondies, résolvant des problèmes scientifiques régionaux et mondiaux.

Il a également épéré que l'ICISE rasemblera de talents pour la recherche dé technologies de base, de nouvelles technologies, des technologies vertes et respectueuses de l'environnement et des énergies renouvelables.

L’ICISE lancera des recherches dans les domaines de la transformation numérique, de l’intelligence artificielle, et contrôlera le côté obscur de la technologie, a dit Trân Hông Ha.



De son côté, le professeur Trân Thanh Vân a affirmé que la création de l’ICISE visait à construire un lieu destiné au développement scientifique et éducatif ; à aider les étudiants et les jeunes scientifiques vietnamiens à s'intégrer dans la communauté scientifique internationale, en offrant aux jeunes générations vietnamiennes l'opportunité d'améliorer leurs qualifications en participant à des rencontres et à des partages des idées avec de leurs collègues internationaux hautement qualifiés.



Depuis son inauguration en août 2013 à Quy Nhon, province de Binh Dinh (Centre), l'ICISE a organisé près de 150 conférences scientifiques internationales de grande qualité, et plusieurs colloques regroupant près de 10.000 scientifiques venus de 35 pays, territoires.

Depuis 2017, le ministère des Sciences et des Technologies, le ministère des Finances et le Comité populaire de Binh Dinh ont alloué environ 10 milliards de dongs (402.902 dollars) par an pour soutenir l'ICISE et le centre Explorascience Quy Nhon.

L'ICISE a été et deviendra une destination scientifique et un point lumineux non seulement pour le Vietnam mais aussi pour toute la région de l'Asie du Sud-Est, renforçant la position et l'image de la ville de Quy Nhon, de la province de Binh Dinh et du Vietnam, et aux yeux des amis internationaux. -VNA/VI