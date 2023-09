Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha au Sommet du G77+Chine à Cuba

Le Sommet du Groupe des 77 pays en développement (G77) et de la Chine (G77 Chine) s’est ouvert le 15 septembre à La Havane, Cuba. Une délégation vietnamienne est présente, conduite par le vice-Premier ministre Tran Hong Ha.

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha prend la parole lors de la séance de débat. Photo : VNA Lors de la séance de débat principale du Sommet, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a souligné le rôle particulièrement important des sciences, des technologies et de l’innovation pour la résolution des défis mondiaux. Il a également proposé certaines orientations pour la coopération entre le G77 et la Chine, dont la nécessité de promouvoir la coopération internationale et le multilatéralisme, de renforcer la solidarité internationale et la confiance entre les pays.



En outre, il est important d’harmoniser la propriété intellectuelle et l'éthique dans la responsabilité du partage et du transfert de technologies pour l'humanité, de résoudre ensemble les problèmes mondiaux tels que les épidémies, la pauvreté, le changement climatique et les émissions de gaz polluants... Il est également nécessaire de promouvoir la formation et le développement des ressources humaines, ainsi que la capacité d’innovation et de créativité, de créer des cadres politiques et d'investissement, en particulier dans le partenariat public-privé... Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha lors de la séance de débat. Photo: VNA

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a affirmé que le Vietnam soutenait fermement les initiatives cubaines visant à organiser une conférence des ministres des Sciences et Technologies tous les trois ans et à choisir le 16 septembre de chaque année comme Journée des sciences et technologies des pays du Sud.



Le Vietnam est actuellement l’un des quatre principaux pays promouvant un modèle de transition énergétique juste dans le but de devenir un pôle régional de transition énergétique verte, a-t-il indiqué.



Le dirigeant vietnamien s’est déclaré convaincu que les résultats du Sommet contribueraient à promouvoir la transformation verte, la transformation numérique et une forte application des progrès technoscientifiques au service de la croissance et du développement socio-économique.



Dans le cadre du Sommet, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a eu de nombreuses réunions et contacts avec les chefs des délégations du Laos, du Cambodge, de Chine, de Mongolie, du Venezuela, du Yémen et avec le secrétaire général de l'ONU, lors desquels ont été abordées les mesures susceptibles de renforcer la coopération bilatérale et dans le cadre de mécanismes multilatéraux.