Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh reçoit la gouverneure de l’Oregon

Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a reçu le 14 novembre à Hanoï la gouverneure de l'Oregon (États-Unis), Katherine Brown, venue lui rendre une visite de courtoisie à l'occasion de sa visite de travail au Vietnam.



Pham Binh Minh a estimé que les relations entre l'Oregon et le Vietnam s'étaient bien développées ces derniers temps. Il a affirmé que le Vietnam souhaitait continuer à renforcer sa coopération économique et commerciale avec l'Oregon à travers le renforcement des liens entre les entreprises des deux pays, les échanges dans la culture et l’éducation, la coopération entre l'Oregon et des localités vietnamiennes.



Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a suggéré à la gouverneure Katherine Brown de continuer à créer des conditions favorables aux exportations vietnamiennes de produits agricoles vers l'Oregon.



De son côté, la gouverneure Katherine Brown a déclaré que l'administration du président Joe Biden était intéressée par la promotion de l'industrie des semi-conducteurs, un secteur d’excellence de son Etat. Elle a exprimé son souhait que les deux parties exploitent le potentiel de coopération dans ce domaine.

Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, et la gouverneure de l'Oregon, Katherine Brown. Photo: VNA

Le même jour, le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a reçu Katherine Brown.

Les deux parties ont convenu de continuer à promouvoir la mise en œuvre de mesures pour élargir leur coopération dans les temps à venir.

La gouverneure de l’Oregon a annoncé que le Vietnam était actuellement le 8e marché d'exportation de son Etat, avec plus d'un milliard de dollars en 2021. Elle a exprimé le souhait de promouvoir la coopération dans l'industrie des semi-conducteurs.-VNA/VI