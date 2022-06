Le vice-Premier ministre Le Minh Khai travaille avec son homologue cambodgienne

Le vice-Premier ministre Le Minh Khai, également secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a eu le 24 juin à Hanoï une séance de travail avec Men Sam An, vice-Première ministre cambodgienne, ministre des Relations avec le Parlement et de l’Inspection, vice-présidente du Parti du peuple cambodgien (PPC), présidente de l’Association d’amitié Cambodge-Vietnam, en visite officielle au Vietnam.

Panorama de la séance de travail. Photo: VNA

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant au développement des relations amicales de voisinage et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Cambodge lors de ces derniers temps.



Les deux vice-Premiers ministres ont convenu que les deux parties devraient se coordonner pour promouvoir et bien mettre en œuvre des visites de haut niveau et d'autres activités importantes dans le cadre de "l'Année de l'amitié Vietnam - Cambodge 2022".



Ils ont également décidé de renforcer la connectivité entre les deux économies, d’augmenter la fréquence des vols directs et développer l'efficacité des postes frontaliers entre les deux pays pour favoriser les échanges commerciaux et les échanges entre les deux peuples, d’intensifier la coopération entre localités, de poursuivre la coordination étroite et le soutien mutuel au sein des forums internationaux, régionaux et sous-régionaux, notamment durant l’année 2022 où le Cambodge assume la présidence tournante de l’ASEAN.



Le vice-Premier ministre Le Minh Khai a déclaré souhaiter que le Cambodge continue d’assister les personnes d’origine vietnamienne sur son sol et de créer des conditions propices aux investisseurs vietnamiens.