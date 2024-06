Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai préside une réunion sur la gestion des prix

Le Comité de pilotage de la gestion des prix s’est réuni ce mercredi 12 juin à Hanoï sous la présidence de son chef, le vice-Premier ministre Lê Minh Khai.

La réunion visait à évaluer les résultats de la gestion des prix au premier semestre et à définir les orientations pour le reste de l’année en cours.

Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a déclaré qu'au cours des premiers mois de l'année, les prix des marchandises sur le marché mondial avaient connu des fluctuations en raison de nombreux facteurs, dont une lente reprise de l’économie mondiale et des politiques monétaires resserrées, ce qui avait affecté l’économie vietnamienne.

Dans ce contexte, le Comité de pilotage de la gestion des prix a proposé de nombreuses solutions, évitant toute négligence, a-t-il affirmé, ajoutant qu'avec l'augmentation de l'IPC en mai et au cours des cinq premiers mois de l'année, si l'évolution du marché suivait les règles, l'inflation pourrait être bien contrôlée.

Un rapport du ministère des Finances montre qu’au cours des cinq premiers mois de cette année, l'IPC a augmenté de 4,03% en moyenne par rapport à la même période en 2023. Dix des 11 groupes de biens et services ont connu une augmentation de l'indice des prix, le reste en a connu une diminution. En vue d’assurer la stabilité macroéconomique, maîtriser l'inflation selon les objectifs fixés par l'Assemblée nationale, le gouvernement a ordonné aux organes compétents de mettre en œuvre plusieurs solutions drastiques.

Selon un représentant du ministère de l'Industrie et du Commerce, son ministère surveille toujours de près l'évolution du marché et les prix des marchandises et collabore étroitement avec les autres organes compétents pour évaluer la situation et donner des prévisions de prix.

Selon le vice-ministre des Finances Lê Tân Cân, la mise en œuvre de la feuille de route sur les prix de marché, le calcul correct et complet des coûts dans les prix des biens et services tarifés par l’État, doivent continuer à être étudiée cette année.

Le vice-ministre des Finances a également indiqué que l'inflation mondiale pourrait ralentir en 2024, ce qui pourrait aider le Vietnam à contrôler l'inflation.

En outre, les bonnes perspectives de la production agricole et de l’approvisionnement alimentaire sont un autre facteur important pour contribuer à réduire les pressions inflationnistes. De plus, la poursuite de certaines politiques de soutien fiscal, comme la réduction de la taxe environnementale sur les carburants, contribuera à réduire les coûts. -VNA/VI