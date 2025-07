Le vice-Premier ministre Ho Duc Phoc visite l'usine Airbus de Séville, en Espagne

Lors de sa tournée travail en Espagne, le vice-Premier ministre Ho Duc Phoc à la tête d’une délégation vietnamienne a visité l'usine Airbus à Séville, l'un des sites de production clés du groupe Airbus dans les secteurs de l'aviation et de la défense.



Ho Duc Phoc a apprécié le rôle et le prestige d'Airbus sur le marché mondial de l'aviation, ainsi que la coopération étroite et efficace entre Airbus et ses partenaires vietnamiens, notamment Vietnam Airlines et Vietjet Air. Dans le secteur de la défense, il a également salué l'exploitation efficace de l'avion de transport militaire C-295 par le ministère vietnamien de la Défense depuis 2013.



Le dirigeant a apprécié la proposition d'Airbus d'accompagner Vietnam Airlines dans la modernisation de sa flotte avec des appareils de haute technologie, économes en carburant et respectueux de l'environnement, conformément à la stratégie vietnamienne de développement d'une industrie aéronautique verte, moderne et durable. Il a demandé à Airbus de poursuivre sa collaboration étroite avec Vietnam Airlines et les agences vietnamiennes concernées afin de concrétiser cette coopération sur les principes d'efficacité, de pérennité et de durabilité.



Le vice-Premier ministre a notamment salué la proposition de renforcement de la coopération avec le groupe Viettel dans le domaine de la fabrication d'hélicoptères et a demandé à Airbus de continuer à soutenir la formation des ressources humaines, le transfert de technologie, l'ingénierie et la maintenance afin de contribuer au développement de l'industrie aéronautique vietnamienne.



Il a également exprimé son soutien au plan d'expansion des investissements d'Airbus au Vietnam, notamment à la recherche pour la construction de centres régionaux de maintenance d'avions et d'équipements, ainsi que d'usines de composants dans les principaux aéroports. Il a également suggéré qu'Airbus renforce sa coopération dans les domaines de la recherche et du développement (R&D), de la formation des ressources humaines et crée les conditions permettant aux entreprises vietnamiennes de participer davantage à la chaîne d'approvisionnement mondiale d'Airbus.



Le dirigeant a affirmé que le gouvernement vietnamien accompagnerait et créerait toujours des conditions favorables aux investisseurs étrangers, dont Airbus, pour un développement stable et durable au Vietnam, dans un esprit de « bénéfices harmonieux et de risques partagés ».



Les représentants d'Airbus ont présenté un aperçu général de l’envergure, de la capacité de production et de l'orientation du développement du groupe. Airbus est actuellement l'un des plus grands groupes aéronautiques mondiaux, avec plus de 156 000 employés dans 180 pays. En 2024, son chiffre d'affaires a atteint 69,2 milliards d'euros. Airbus affirme son objectif de mener la transformation du secteur aéronautique vers la neutralité carbone d'ici 2050, tout en développant sa coopération internationale, notamment avec le Vietnam, l'un des principaux partenaires de la région Asie du Sud-Est.



Cette visite témoigne de la ferme volonté du Vietnam de renforcer sa coopération stratégique avec les principaux partenaires mondiaux dans les domaines de l'aviation, de la défense et des hautes technologies, tout en ouvrant de nombreuses perspectives de coopération dans la prochaine période. - VNA