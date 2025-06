Le vice-Premier ministre Bui Thanh Son reçoit des experts de l’AVSE Global

Dans l’après-midi du 1er juin, en recevant des experts et scientifiques de l’Association vietnamienne des scientifiques et experts (AVSE Global), le vice-Premier ministre Bui Thanh Son a hautement apprécié les résultats de leurs recherches, affirmant qu’ils témoignent des qualités, de l’intelligence et du dévouement des experts vietnamiens travaillant à l’étranger ou au sein d’organisations internationales, au service du développement national.

Le vice-Premier ministre a souligné que le Vietnam doit adopter des approches et réflexions nouvelles, afin d’éviter tout risque de marginalisation et d’atteindre les objectifs de développement fixés pour 2030 et 2045.

Dans cette optique, le Vietnam s’efforce de mettre en œuvre une réforme visant à réorganiser et rationaliser la structure organisationnelle du système politique, du niveau central au niveau local.

Le vice-Premier ministre Bui Thanh Son et les délégués de l'AVSE Global. Photo: VNA

Exprimant le souhait que les scientifiques et intellectuels vietnamiens dans le monde entier s’unissent, promeuvent l’esprit de solidarité nationale et contribuent activement au développement du pays à l’ère nouvelle, le vice-Premier ministre Bui Thanh Son a appelé les experts de l’AVSE Global à renforcer leur coopération avec le Conseil consultatif de politiques, les ministères et les organismes concernés du Vietnam. Il les a encouragés à partager leurs connaissances, orienter les recherches, et formuler des recommandations politiques concrètes et des solutions innovantes pour développer une économie indépendante, résiliente et profondément intégrée ; ainsi que la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique ; favoriser le secteur privé et contribuer à l’essor rapide du Vietnam dans les années à venir.

Lors de la réunion, les experts de l’AVSE Global ont présenté leurs recherches sur la montée en puissance de certaines économies mondiales et ont formulé plusieurs recommandations politiques visant à aider le Vietnam à relever les défis et à saisir les opportunités pour atteindre ses objectifs de développement.

Créée en 2011 par le professeur Nguyen Duc Khuong, l’AVSE Global a pour mission de rassembler et mobiliser des scientifiques et experts vietnamiens en France et dans le monde pour contribuer au développement socio-économique du Vietnam. L’association compte actuellement 88 membres principaux, composés majoritairement de jeunes scientifiques d’origine vietnamienne vivant et travaillant à l’étranger. – VNA/VI