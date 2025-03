Le vice-Premier ministre Bui Thanh Son propose de développer les relations entre le Vietnam et la Turquie

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères (AE) du Vietnam, Bui Thanh Son, a eu une conversation téléphonique avec le ministre turc des AE, Hakan Fidan. Photo: VNA

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères (AE) du Vietnam, Bui Thanh Son, a eu le 3 mars une conversation téléphonique avec le ministre turc des AE, Hakan Fidan.

Bui Thanh Son a affirmé que la Turquie est l'un des partenaires les plus importants du Vietnam au Moyen-Orient. Il s'est réjoui des évolutions positives des relations bilatérales ces dernières années, notamment depuis la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Turquie en novembre 2023.

En 2024, le commerce bilatéral a atteint 2,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 10 % par rapport à 2023. La Turquie demeure le premier investisseur de la région au Vietnam, avec un capital total de 1,74 milliard de dollars, en hausse de 75 % par rapport à l'année précédente.

Afin de renforcer les relations bilatérales de manière substantielle et efficace, le vice-Premier ministre vietnamien a proposé aux deux parties de se coordonner pour mettre en œuvre les contenus de coopération prioritaires, notamment l'achèvement du processus de rehaussement des relations Vietnam - Turquie. Il a également appelé à la poursuite des échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau, à une coopération accrue au sein des organisations internationales, ainsi qu'à une optimisation des mécanismes de collaboration bilatérale, tels que le Comité mixte et la consultations politique.

À cette occasion, le vice-Premier ministre Bui Thanh Son a transmis l'invitation du Premier ministre Pham Minh Chinh au président turc Recep Tayyip Erdogan d'effectuer une visite officielle au Vietnam et d'assister au 4ème Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G).

De son côté, le ministre des AE de Turquie, Hakan Fidan, a affirmé que la Turquie prenait en haute considération les relations avec le Vietnam, son partenaire de premier rang en Asie du Sud-Est. La Turquie promeut les efforts pour achever bientôt la mise à niveau des relations avec le Vietnam dans les temps à venir, a-t-il déclaré, ajoutant qu'elle souhaite également renforcer la coopération avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

Le ministre turc a également salué les efforts du Vietnam dans l'organisation du Sommet P4G et a exprimé sa confiance dans le succès de cet événement, qui témoigne de l'engagement fort du Vietnam à s'associer à la communauté internationale pour promouvoir une croissance verte, lutter contre le changement climatique et favoriser un développement durable. -VNA/VI