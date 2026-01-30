Le vice-Premier ministre Bui Thanh Son inspecte les préparatifs de la Foire du Printemps 2026. Photo : VNA

Dans la matinée du 30 janvier, le vice-Premier ministre Bui Thanh Son, président du Comité de pilotage des foires nationales, s’est rendu au Vietnam Exposition Center (VEC) à Dong Anh, Hanoï, afin de faire le point sur l’état d’avancement des préparatifs de la Foire du Printemps 2026. Il a souligné que cet événement, organisé pour la première fois, ne vise pas seulement à accueillir le Nouvel An lunaire, mais aussi à marquer l’entrée dans une nouvelle ère à la suite du succès du 14e Congrès national du Parti.



Le vice-Premier ministre a fixé deux échéances clés : la répétition générale prévue le 1er février à 16 heures et la cérémonie d’ouverture officielle le 2 février à 10 heures. Il a demandé au ministère de l’Industrie et du Commerce, en coordination avec les partenaires et les organismes compétents, d’assurer une organisation rigoureuse, synchrone et conforme au calendrier.



Il a également chargé le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en coordination avec la Télévision du Vietnam (VTV), de préparer avec soin des programmes artistiques de qualité, intégrant des valeurs culturelles reconnues par l’UNESCO, afin de renforcer le rayonnement culturel de la foire.



Le vice-Premier ministre a salué les efforts de VEC dans la mise en place des infrastructures, tout en recommandant l’intégration d’applications de commerce électronique et de services de livraison à domicile afin de faciliter l’accès des consommateurs aux produits.



Le Comité populaire de Hanoï a été chargé de coordonner la gestion du marché, de garantir la qualité des produits et d’assurer la sécurité et l’ordre public durant l’événement.



Sur le plan de la communication, le vice-Premier ministre a demandé aux organes de presse, notamment VTV et le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, de renforcer la coordination afin d’assurer une large couverture médiatique.



Selon les informations communiquées lors de la réunion, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement supervisera un espace d’exposition de 9.000 m², réunissant 280 entreprises et coopératives, mettant en valeur les produits OCOP (One Commune One Product – A chaque commune son produit), les indications géographiques et les spécialités régionales dans un décor inspiré de la ruralité vietnamienne.



Hanoï présentera un pavillon intitulé « Têt des retrouvailles », structuré en quatre espaces dédiés aux expériences culturelles traditionnelles, aux produits typiques, aux produits OCOP et à l’exposition de fleurs emblématiques du Nouvel An lunaire.



Placée sous le thème « Connecter la prospérité – Accueillir un printemps glorieux », la Foire du Printemps 2026 se déroulera du 2 au 13 février 2026 au VEC. Il s’agit d’un événement national majeur de promotion commerciale, destiné à stimuler la consommation intérieure et à promouvoir les marques vietnamiennes à l’occasion du Têt de l’Année du Cheval 2026. -VNA/VI