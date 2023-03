Le vice-PM Tran Luu Quang rencontre le dirigeant de l'OMT

Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a rencontré la directrice exécutive de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) Zoritsa Urosevic et a coprésidé un séminaire d'affaires Vietnam - Espagne le 2 mars à Madrid, dans le cadre de sa visite officielle en Espagne.

Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang copréside le Forum d'affaires Vietnam-Espagne. Photo : VNA

Zoritsa Urosevic a hautement apprécié l'étroite coopération entre l'OMT et le Vietnam, se disant impressionnée par les réalisations du pays dans la lutte contre le COVID-19, le développement socio-économique dynamique et le tourisme durable au cours des dernières années. Elle a également mentionné les évaluations positives des organisations touristiques internationales sur le Vietnam, une destination préférée des voyageurs internationaux.Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a apprécié le soutien de la directrice exécutive à la coopération et à l'assistance de l'OMT au secteur du tourisme du Vietnam, en particulier dans la planification du tourisme, le développement de produits, la rédaction de documents juridiques et le renforcement des capacités.Il a exhorté l'OMT à renforcer la coopération avec le Vietnam, choisir le pays comme lieu de certains événements de l'organisation, fournir une assistance technique dans la transformation numérique et l'application informatique pour la construction d'un écosystème de tourisme intelligent, le travail statistique, la réponse au changement climatique et le développement de la marque touristique nationale et aider à la formation de la main-d'œuvre touristique en accordant des bourses et en envoyant des experts pour partager leur expérience lors de conférences et d'ateliers organisés par le Vietnam.Zoritsa Urosevic a applaudi la participation active et responsable du Vietnam à l'OMT et a perçu que le pays possède un énorme potentiel pour le développement du tourisme.L'OMT envisagera l'organisation d'un grand événement international au Vietnam fin 2023, a-t-elle poursuivi, ajoutant qu'elle continuera à soutenir et à aider le pays dans la relance et le développement du tourisme.Plus tôt dans la même journée, Tran Luu Quang a reçu le consul honoraire du Vietnam à Séville, Pablo Rafael Gomez.Il a également rejoint la ministre espagnole de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, Maria Reyes Maroto, pour présider le Forum d'affaires Vietnam-Espagne. L'événement, organisé par le ministère et la Confédération espagnole des organisations d'entreprises (CEOE), a attiré la participation de près de 50 grandes entreprises espagnoles et de plus de 20 entreprises vietnamiennes.S'adressant à la cérémonie d'ouverture, les deux présidents ont réitéré les perspectives positives dans les relations bilatérales du pays, en particulier dans les domaines de l'économie, de l'investissement et du commerce grâce au développement économique stable et dynamique de chaque pays ainsi que leur position et leur rôle dans leurs régions. Ce sont le pilier et la force motrice pour porter les liens entre les pays à un nouveau sommet, ont-ils affirmé.Tran Luu Quang a dévoilé qu'un groupe aérien de premier rang au Vietnam envisageait d'ouvrir un vol direct vers l'Espagne.La présidente de CEOE International, Marta Blanco, et la directrice générale de la Chambre de commerce espagnole, Inmaculada Riera, ont déclaré que les entreprises espagnoles sont très intéressées par le marché vietnamien en particulier et le marché de l'ASEAN en général, les considérant comme des destinations pour la diversification des marchés dans leurs stratégies commerciales.L'Espagne est le 8e partenaire commercial du Vietnam au sein de l'UE. En 2022, le commerce bilatéral a atteint 3,54 milliards de dollars, en hausse de 13 % sur un an, le plus élevé jamais enregistré à ce jour.- VNA/VI