Le vice-PM Trân Luu Quang reçoit le secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a reçu jeudi 31 août à Hanoi le secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage (CPA), Marcin Czepelak, en visite au Vietnam à l’occasion du premier anniversaire du Bureau de la CPA dans le pays.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang (à droite, au centre) et le secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage (CPA), Marcin Czepelak, à Hanoi, le 31 août. Photo: VNA

Saluant les activités du Bureau de la CPA au Vietnam, Trân Luu Quang a espéré que le Vietnam et la CPA poursuivront leur coopération dans la formation d’experts juridiques internationaux, ainsi que dans l’amélioration des capacités des fonctionnaires, fonctionnaires et avocats vietnamiens.

Le dirigeant vietnamien a proposé que la CPA continue d’accepter des étudiants vietnamiens pour des stages dans son bureau et envisage d’offrir aux candidats vietnamiens la possibilité de travailler au bureau de la CPA et à son siège à La Haye.

Il s’est dit ravi que l’Assemblée générale des Nations Unies ait adopté à l’unanimité le 1er août une résolution commémorant le 125e anniversaire de la fondation de la CPA, parrainée par le Vietnam et que le pays a apporté une contribution significative à son contenu.

Ces dernières années, les experts juridiques vietnamiens ont acquis une reconnaissance internationale, ayant été élus à la Commission du droit international pour les mandats 2017-2022 et 2023-2027, a-t-il déclaré.

Le Vietnam a également nommé des arbitres à la CPA en 2012 et 2018, parmi lesquels des experts des ministères de la Justice, du Plan et de l’Investissement, des Affaires étrangères et de la Cour populaire suprême, a-t-il ajouté.

Le secrétaire général de la CPA, Marcin Czepelak, a pour sa part remercié le Vietnam d’avoir parrainé la résolution commémorant le 125e anniversaire de la fondation de la CPA.

Les deux parties ont également convenu d’organiser conjointement des activités marquant cet événement au Vietnam, dans la région et le monde.

Il a informé l’hôte des activités du Bureau de la CPA au Vietnam et de ses projets futurs en matière de cours de formation et d’ateliers pour les fonctionnaires, les avocats et les responsables des sociétés et entreprises publiques, ainsi que des opportunités de stages pour les étudiants du bureau.