Le vice-PM Tran Luu Quang reçoit le secrétaire du Comité provincial du Parti du Yunnan

Dans le cadre de la visite dans la province du Yunnan de Chine, pour assister à la cérémonie d'ouverture de la 7e Exposition Chine - Asie du Sud et de la 27e Foire d'import-export de Kunming, le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a reçu le 15 août Wang Ning, secrétaire du Comité provincial du Parti du Yunnan.

Lors de la rencontre. Photo : VNA

Tran Luu Quang a affirmé la politique constante du Vietnam dans le renforcement des relations amicales de voisinage et de la coopération intégrale avec la Chine. Il a souligné que le gouvernement vietnamien attache toujours de l'importance et est prêt à créer les conditions pour renforcer les relations de coopération amicale entre les localités des deux pays, notamment les localités frontalières du Vietnam avec la province du Yunnan.

Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a demandé à la province du Yunnan de se coordonner étroitement avec les ministères, secteurs et localités vietnamiennes pour concrétiser la perception commune des hauts dirigeants des deux partis et des pays, en particulier la perception commune de haut niveau entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong et le secrétaire général et président de la Chine Xi Jinping en octobre 2022.

Les deux parties s'efforcent de porter la valeur d’échanges commerciaux entre les localités du Vietnam avec le Yunnan à 5 milliards de dollars dans les prochaines années, renforcer la connexion des infrastructures de transport ferroviaire et routier, promouvoir la coopération dans le tourisme, et l'échange d'expériences dans le refus de la misère et le développement durable.

Le vice-Premier ministre a également espéré que les deux parties coopéreraient étroitement dans la gestion et la protection des frontières conformément aux trois documents sur la frontière terrestre et les accords connexes, et continueraient à construire une frontière pacifique et stable.

Wang Ning a affirmé que le Yunnan attache de l'importance aux relations amicales de coopération avec les localités du Vietnam.



Yunnan est prêt à renforcer l'échange de délégations à tous les niveaux, promouvoir efficacement le rôle des mécanismes de coopération, approfondir la coopération économique et commerciale, booster la coopération dans la connexion des infrastructure, la formation du personnel, la lutte contre la pauvreté, la protection de l'environnement, le développement durable, a-t-il souligné.