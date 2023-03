Le vice-PM Tran Luu Quang reçoit la sous-secrétaire américaine au Commerce international

Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a reçu le 9 mars à Hanoï la sous-secrétaire américaine au Commerce international, Marisa Lago, en visite de travail au Vietnam.

Lors de la rencontre, Tran Luu Quang a salué la visite de Marisa Lago au Vietnam à l'occasion du 10e anniversaire de l'établissement du partenariat intégral Vietnam-États-Unis.

Il a affirmé que le Vietnam souhaitait promouvoir les relations bilatérales pour qu'elles soient plus substantielles et intégrales et aboutissent à plus de résultats, sur la base du respect de l'indépendance, de l'autonomie, de l'intégrité territoriale et du régime politique de chaque pays, contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement du monde.

Le vice-Premier ministre a demandé à la sous-secrétaire américaine d'aider à nouer des liens avec les investisseurs américains, en particulier ceux dans les domaines de la haute technologie, pour qu’ils viennent investir au Vietnam.

Tran Luu Quang a affirmé que le Vietnam coopérerait activement avec les États-Unis pour répondre aux préoccupations des deux pays, maintenir des relations commerciales stables et travailler à une balance commerciale harmonieuse, durable et mutuellement bénéfique.

Pour sa part, Marisa Lago a déclaré que sa visite au Vietnam visait à discuter de l’Indo-Pacific Economic Framework (IPEF - Cadre économique Indo-Pacifique) et des questions d'intérêt commun telles que l'économie numérique, la transformation numérique, l'assurance des chaînes d'approvisionnement, l'économie verte, les énergies renouvelables.

Concernant l'IPEF, le vice-Premier ministre vietnamien a émis le souhait que le processus d'échange entre les parties contribuerait à la promotion d'un commerce libre et équilibré entre les pays, ainsi qu'à la promotion du développement durable dans la région et dans le monde, apportant des bénéfices aux peuples des pays participants.-VNA/VI