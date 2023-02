Le vice-PM Tran Luu Quang à la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies

Le 27 février à Genève, en Suisse, le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a prononcé un discours lors d’une séance de haut niveau de la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies.

La délégation vietnamienne. Photo: VNA

Dans son discours, le dirigeant vietnamien a affirmé que la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Déclaration et le Programme d'action de Vienne étaident des cadres solides afin que la communauté internationale renforce conjointement la sensibilisation et l'action pour promouvoir et protéger les droits de l'homme. Il a également indiqué que les réalisations importantes réalisées au fil des décennies étaient confrontées à des défis de plus en plus sévères.

A cette occasion, le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a exprimé sa profonde sympathie pour les pertes des peuples de Turquie et de Syrie causées par le récent tremblement de terre, et informé de l'assistance urgente du Vietnam aux gouvernements et aux peuples de ces deux pays.

Il a en outre affirmé la détermination du Vietnam, ses efforts et ses réalisations en matière de développement socio-économique, d’assurance de la sécurité sociale, de garantie et de promotion des droits de l’homme.