Le vice-PM Tran Hong Ha rencontre les ambassadeurs des Pays-Bas et des États-Unis au Vietnam

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a reçu le 31 mai à Hanoï l'ambassadeur des Pays-Bas au Vietnam Kees van Baar.

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha (droite) et l'ambassadeur des Pays-Bas au Vietnam Kees van Baar. Photo : VNA

Selon Tran Hong Ha, les deux pays sont des partenaires stratégiques dans les domaines de l'adaptation au changement climatique, de la gestion de l'eau, de l'agriculture durable et de la sécurité alimentaire.

"Les projets d'énergie renouvelable doivent assurer la synchronisation entre la production, le transport et la consommation, ainsi que l'équilibre et la stabilité du système électrique", a souligné Tran Hong Ha. Il a suggéré aux partenaires et aux entreprises néerlandaises d'étudier des plans d'investissement dans des projets d'énergie renouvelable au Vietnam.

Pour sa part, Kees van Baar a déclaré que le Vietnam et les Pays-Bas disposaient d'un énorme potentiel de coopération dans les énergies renouvelables. Les Pays-Bas sont prêts à fournir un soutien technique et des conseils sur l'élaboration de politiques, la gouvernance, le transfert de technologie et la mobilisation de ressources financières vertes pour la feuille de route de la transition énergétique équitable du Vietnam, a t-il ajouté.

Le même jour, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a reçu l'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc E. Knapper.

Les questions mondiales représentent un élément important de la coopération entre le Vietnam et les États-Unis, ce qui favorise une relation substantielle et profonde qui apporte de la valeur aux deux peuples, et contribue en même temps à résoudre les problèmes mondiaux, a affirmé Tran Hong Ha.

Selon l'ambassadeur américain, les États-Unis continueront à soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), la réduction des émissions de gaz à effet de serre via le partage et le transfert de technologie, de ressources financières, et de techniques... pour des projets d'énergie renouvelable avec la participation des entreprises américaines.

Les organisations américaines continueront de promouvoir des projets portant sur le règlement des conséquences de la dioxine, le déminage et le soutien aux personnes handicapées, etc., a-t-il ajouté.