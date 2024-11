Le vice-PM Tran Hong Ha reçoit un vice-président du groupe français CMA-CGM

Le vice-PM Tran Hong Ha (droite) et le vice-président du groupe français CMA-CGM, Mathieu Friedberg. Photo: VNA

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a proposé au groupe CMA-CGM, n°3 du transport maritime mondial, d'accorder la priorité au développement de ports verts et intelligents au Vietnam.

En recevant le 19 novembre à Hanoï le vice-président de ce groupe français, Mathieu Friedberg, le vice-Premier ministre a indiqué que le succès de la mise en œuvre des projets du Groupe CMA-CGM est une base importante pour que les entreprises des deux pays approfondissent leur coopération, notamment grâce à l'établissement du partenariat stratégique global Vietnam-France à l'occasion de la visite en France en octobre dernier du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam.

Le vice-Premier ministre a affirmé que le Vietnam appréciait et encourageait l'utilisation des moyens de transports écologiques, contribuant à sa transition verte et à la réduction des émissions. En outre, le gouvernement vietnamien a promulgué des mécanismes de vente et d'achat directs d'électricité, permettant aux centrales d'énergie renouvelable de vendre de l'électricité directement aux entreprises. Ce sont des conditions favorables pour que le groupe CMA-CGM puisse mettre en œuvre des projets de barge électrique, investir dans les infrastructures et un réseau de bornes de recharge synchrone, a estimé le dirigeant vietnamien.

En outre, en investissant dans des projets d'énergie renouvelable et de transport vert au Vietnam, CMA-CGM pourra accéder aux fonds, conformément aux engagements entre le gouvernement vietnamien et des organisations financières internationales dans le cadre de l'Accord sur la transition et l'échange équitable d'énergie (JETP), a ajouté le vice-Premier ministre.

De son côté, le vice-président du groupe français a fait part des résultats de ses activités au Vietnam. Actuellement, CMA-CGM exploite au Vietnam quatre agences maritimes et six ports internationaux, ainsi que 15 lignes vers l'Europe et les États-Unis.

Le groupe promeut un projet de barges électriques, d'abord sur les voies navigables intérieures du Vietnam, afin de combiner et d'exploiter au maximum l'efficacité du transport multimodal : maritime, fluvial, routier et ferroviaire, a-t-il indiqué. -VNA/VI