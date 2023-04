Le vice-PM Trân Hông Hà reçoit la directrice nationale de la BM au Vietnam

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a reçu mercredu 26 avril à Hanoi la directrice nationale de la Banque mondiale (BM) au Vietnam, Carolyn Turk.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà serre la main de la directrice nationale de la Banque mondiale (BM) au Vietnam, Carolyn Turk, à Hanoi, le 26 avril. Photo : VNA

Informant son invitée de l’importante demande de crédit préférentiel du Vietnam, il a espéré que la BM soutiendra le pays dans des projets de neutralisation et de séquestration du carbone via le reboisement, la réduction des émissions dans la production agricole, la capture du carbone et le développement des transports verts, accélérant ainsi la transition énergétique au Vietnam.



Soulignant le grand potentiel de coopération dans les domaines de la transition énergétique et de la réponse au changement climatique, le vice-Premier ministre a suggéré que la BM soutienne et organise des sources de prêt et partage son expérience avec le Vietnam, aide le pays à améliorer ses capacités et complète le cadre juridique nécessaire connexe, et lui proposer des projets d’importance économique et environnementale pour le développement durable.



Carolyn Turk a informé son hôte des progrès de la préparation et du développement du cadre de partenariat pays (CPF) du Groupe de la BM pour le Vietnam pour la période 2023-2027, qui comprend un pilier sur l’amélioration de la résilience au changement climatique, en particulier dans le delta du Mékong et d’autres zones géographiques vulnérables ; les investissements verts; et la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.



La directrice nationale de la BM au Vietnam a déclaré qu’au cours des 25 dernières années, la BM a fourni une aide financière importante au gouvernement vietnamien, d’environ 25 milliards de dollars.



Appréciant les solutions et les orientations du Vietnam en matière de développement des énergies renouvelables au service de l’objectif de zéro émission nette, elle a affirmé que la BM soutiendra le Vietnam pour former bientôt un marché volontaire des crédits carbone.



La BM continuera également d’accompagner le gouvernement vietnamien dans le prochain voyage de développement avec un soutien actif à l’élaboration du rapport Vietnam 2045, aidant le pays à atteindre ses objectifs de développement ciblés, a-t-elle déclaré.