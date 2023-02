Le vice-PM Tran Hong Ha reçoit des responsables du PNUD et de l’USAID-Vietnam

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a reçu le 7 février à Hanoï la représentante en chef du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Vietnam, Ramla Khalidi.

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha et la représentante en chef du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Vietnam, Ramla Khalidi. Photo : VNA

La santé, la restauration de l’écosystème, l’environnement et l’économie circulaire figurent parmi les secteurs de coopération prioritaires entre le Vietnam et l’ONU, a déclaré Tran Hong Ha à la responsable du PNUD. Il a souhaité que le PNUD conseille et partage les expériences et les modèles efficaces qui ont été mis en œuvre dans d'autres pays, tout en demandant au PNUD de soutenir activement dans la gouvernance, la technologie, la mise en oeuvre de projets de conversion énergétique en harmonie avec la transition socio-économique.

Il a, en outre, demandé au PNUD de s’impliquer dans les programmes de modernisation du système sanitaire et d’aménagement des espaces maritimes vietnamiens.

Pour sa part, Ramba Khalidi s’est dit prête à accompagner les projets de transition énergétique du Vietnam et s’engage à ce que le PNUD aide le Vietnam à atteindre la neutralité carbone, à s’adapter au changement climatique et à résister aux catastrophes naturelles survenues dans le littoral du Centre et le Delta du Mékong.

Auparavant, le dirigeant vietnamien avait reçu la directrice de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) au Vietnam, Aler Grubbs.

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha et la directrice de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) au Vietnam, Aler Grubbs. Photo : VNA

Il a fait part des projets prioritaires du gouvernement vietnamien, dont le développement des énergies renouvelables et du système électrique intelligent. Il s’agit des domaines de coopération prometteur pour le Vietnam et les États-Unis.

Il a également demandé aux États-Unis de délivrer des brevets de fabrication de vaccins et de médicaments nécessaires afin de répondre aux futures épidémies.

Tran Hong Ha a hautement apprécié le soutien de la partie américaine au Vietnam en termes de technologie, de ressources humaines et de financement pour résoudre les problèmes liés à la gestion des conséquences de l'agent orange, la décontamination...

Il a également souligné l'importance de promouvoir la coopération entre entre les deux parties dans les domaines de l'agriculture et de l'éducation (en particulier au niveau universitaire).



L'année 2023 marque le 10e anniversaire du Partenariat intégral entre le Vietnam et les États-Unis (2013-2023), Mme Aler Grubbs a exprimé sa conviction qu'il s'agissait d'une opportunité pour les deux pays de continuer à promouvoir leur relation avec de nombreuses activités importantes, dont certaines par le biais de l'USAID.