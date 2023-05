Le vice-PM Tran Hong Ha reçoit des dirigeants de groupes chinois et japonais

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a reçu le 5 mai à Hanoï le président du groupe chinois BYD Wang Chuanfu.



Avec la sélection de la province de Phu Tho (Nord) pour son investissement, le vice-Premier ministre a estimé que le groupe BYD, qui détient un avantage concurrentiel élevé dans le domaine de nouvelles technologies, récolterait le succès.



Il a également émis l’espoir que BYD créerait des produits compétitifs sur les marchés internationaux, en ciblant ceux qui ont des normes élevées. Vu les atouts du Vietnam dans le cadre des accords de libre-échange de nouvelle génération, Tran Hong Ha a souhaité que l'entreprise contribue à dynamiser le développement de la sous-traitance industrielle au Vietnam.

Pour sa part, Wang Chuanfu a fait l'éloge du climat des affaires au Vietnam, en particulier dans la province de Phu Tho. BYD promet de continuer à renouveler sa technologie pour le développement durable dans l'avenir, a-t-il déclaré.Toujours selon son président, BYD étendra ses investissements dans la production et l'assemblage d'automobiles électriques avec la meilleure technologie pour un approvisionnement du marché vietnamien et des exportations vers l'Asie du Sud-Est, et établira une chaîne d'entreprises de sous-traitance industrielle pour son projet d’automobiles électriques, a-t-il ajouté.

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha (droite) et Honna Hitoshi, président et directeur général du groupe japonais Erex. Photo: VNA

Le même jour, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a reçu Honna Hitoshi, président et directeur général du groupe japonais Erex.Saluant la décision d'Erex d'investir dans l'énergie de la biomasse au Vietnam, Tran Hong Ha a suggéré au groupe japonais de s'engager dans le traitement des déchets solides et de promouvoir le reboisement et la protection de l'environnement.Selon Honna Hitoshi, le Vietnam recèle un grand potentiel pour développer l'énergie de la biomasse grâce à une grande quantité de sous-produits agricoles et forestiers inutilisés.Dans les temps à venir, Erex examinera pleinement les suggestions du vice-Premier ministre pour lancer des projets sur les combustibles biomasse et la construction de centrales électriques à biomasse au Vietnam, a-t-il déclaré. -VNA/VI