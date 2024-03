Le vice-PM Tran Hong Ha offre de l'encens à des sites historiques de Dien Bien

Dans le cadre de sa tournée de travail dans la province de Dien Bien (Nord), le vice-Premier ministre Tran Hong Ha et une mission du gouvernement sont venus le 16 mars offrir de l'encens et de fleurs au temple dédié aux martyrs des champs de bataille de Dien Bien Phu.

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha offre de l'encens aux martyrs des champs de bataille de Dien Bien Phu. Photo : VNA

Ils ont offert de l'encens, exprimant respectueusement leur gratitude et leur appréciation, à la mémoire du général Vo Nguyen Giap et des officiers, soldats et jeunes volontaires, et des forces armées et des gens qui se sont sacrifiés pour la victoire de Dien Bien Phu.

Le même après-midi, la mission gouvernementale est également venue offrir de l'encens au cimetière des martyrs A1, commémorant les perso ayant sacrifié leur vie pour la cause de la libération nationale, l'indépendance et la liberté pour la Patrie, pour le socialisme, pour le bonheur du peuple.

Le 7 mai 1954, l'armée et le peuple vietnamiens ont remporté la bataille stratégique décisive de Diên Biên Phu, contribuant à mettre fin à la guerre de résistance contre la colonisation française et marquant un jalon brillant dans l'histoire de la lutte pour la défense du pays du peuple vietnamien.

La bataille de Diên Biên Phu débuta véritablement le 13 mars 1954 avec l'assaut nocturne sur la position française de Him Lam (Béatrice). Les combats firent rage pendant deux mois. - VNA