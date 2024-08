Le vice-PM Tran Hong Ha exhorte Samsung à devenir un pionnier de l'économie verte

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a exhorté la société Samsung Vietnam à poursuivre son rôle de pionnier dans la transition du Vietnam vers le numérique et l’économie verte, lors d’une réception du directeur général de Samsung Vietnam Choi Joo Ho, le 12 août à Hanoï.

Le Vietnam accompagnera et encouragera ses entreprises à accélérer la transition verte et à réduire leur empreinte carbone en élaborant des réglementations sur les limites d'émissions, le marché des crédits carbone, la taxe carbone, la finance verte et les incitations foncières, a-t-il souligné.

Il a suggéré aux entreprises étrangères, dont Samsung Vietnam, de proposer au gouvernement des mesures visant à éliminer les goulots d'étranglement lors de la mise en œuvre de l'accord d'achat direct d'électricité (DPPA) en vue de faire fonctionner le marché de l'électricité conformément aux mécanismes du marché.

Il a également demandé à Samsung Vietnam de continuer à investir dans les centres de recherche et développement (R&D) et à promouvoir le transfert de technologie dans les industries émergentes telles que les semi-conducteurs.

Informant l'hôte des opérations commerciales de son entreprise ces derniers temps, Choi Joo Ho a déclaré que Samsung Vietnam, possédant six installations de production et un centre de R&D avec un investissement total de 22,8 milliards de dollars, a exporté pour 33,5 milliards de dollars de produits à l'étranger entre janvier et juillet, soit une hausse de 5% en rythme annuel.

Il a fait l'éloge du mécanisme DPPA du gouvernement vietnamien entre les producteurs d'énergie renouvelable et les grands clients, et a exprimé son espoir que le gouvernement créera des conditions plus favorables pour que Samsung Vietnam puisse accroître l'utilisation de l'énergie renouvelable à des coûts rationnels, contribuant ainsi à l'engagement du pays à réduire les émissions à zéro net d’ici 2050. -VNA/VI