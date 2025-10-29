Le vice-PM Trân Hông Hà demande d'achever une base de données complète et précise sur la gestion des pêches

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà, chef du Comité directeur national sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), préside le 28 octobre à Hanoï la 19ᵉ réunion du Comité. Photo: VNA

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà, chef du Comité directeur national sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), a présidé le 28 octobre à Hanoï la 19ᵉ réunion du Comité, tenue à la fois en présentiel et en ligne avec les ministères et les 21 provinces côtières.



Il a salué les efforts déployés par les ministères et localités, allant de l'amélioration des politiques et de l'utilisation des technologies au renforcement des inspections sur site, pour remédier aux lacunes existantes, en vue de la levée du "carton jaune" imposé par la Commission européenne (CE) aux produits halieutiques du Vietnam.



Le vice-Premier ministre a demandé au ministère de l'Agriculture et de l'Environnement de revoir l'ensemble des conclusions du gouvernement concernant les infractions, les sanctions complémentaires, etc., afin d'assurer la cohérence avec la réalité et de créer une base juridique unifiée pour la mise en œuvre locale.



Il a également souligné la nécessité de clarifier les dispositions relatives à la taille des mailles des filets dans la révision du décret 37/2024/ND-CP, conformément aux pratiques internationales, et de le soumettre rapidement au Premier ministre pour promulgation.



Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement est chargé d'élaborer un scénario de travail et de négociation avec la Commission européenne (CE), en actualisant les points soulevés par cette dernière, ainsi que les explications et arguments à défendre. En coordination avec les groupes Viettel et VNPT, ainsi que les ministères, secteurs et localités concernés, le ministère devra finaliser une base de données nationale de gestion des pêches qui doit être "précise, suffisante, propre et actualisée". Parallèlement, le ministère doit publier des directives sur les critères des ports de pêche répondant aux normes requises pour l'accueil des navires. Ces informations, a insisté Trân Hông Hà, constituent non seulement un fondement essentiel pour la gestion, mais aussi une exigence explicite de la CE.



Évoquant la coopération récente avec la Malaisie dans le domaine de la pêche, il a estimé qu'elle illustre une approche concrète du Vietnam en matière de gestion durable, de respect du droit international et d'évitement des violations de zones maritimes. Ces résultats devront être intégrés au rapport adressé à la CE.



Concernant la communication, le vice-Premier ministre a demandé au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de renforcer la mise en lumière des efforts concertée des ministères, secteurs et localités dans la mise en œuvre des directives du gouvernement.-VNA/VI