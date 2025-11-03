Le vice-PM Trân Hông Hà appelle à l’élaboration d’un scénario de négociations avec la CE

Sensibilisation auprès des propriétaires des bateaux de pêche au règlement relatif à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Photo : VNA

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a exhorté le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement à élaborer un scénario détaillé pour les négociations avec la Commission européenne (CE) sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Lors de la réunion du Comité directeur national sur la prévention de la pêche INN, qui s’est tenue vendredi 31 octobre, il a exhorté le ministère à présenter ce scénario, qui précise les tâches des ministères, des secteurs et des collectivités locales, lors de la prochaine session.

Il a salué les efforts déployés par les ministères, les secteurs et les collectivités locales dans la mise en œuvre des mesures de lutte contre la pêche INN, et a noté des progrès significatifs depuis la semaine dernière. Toutefois, pour assurer le développement durable du secteur, il a insisté sur la nécessité d’un effort concerté de l’ensemble du système politique et de la société, notamment d’ici à fin 2025.

Le vice-Premier ministre a également chargé le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement de soumettre au gouvernement les amendements proposés aux projets de décrets n°38/2024/ND-CP et n°37/2024/ND-CP, et d’évaluer la mise en œuvre de la Loi sur la pêche de 2017 afin de proposer des modifications en 2026.

Le ministère est également chargé de coordonner avec les ministères de la Défense et de la Sécurité publique, ainsi qu’avec les autorités locales, l’examen et l’achèvement de l’installation de systèmes de surveillance des navires (VMS) sur les bateaux de pêche, la normalisation des données et la garantie de l’exactitude des informations d’ici au 10 novembre 2025.

Par ailleurs, le ministère accompagnera les autorités locales dans l’élaboration et la mise en œuvre de critères d’aptitude des ports de pêche, le renforcement de la gestion portuaire et des zones de mouillage, ainsi que l’application stricte de la réglementation relative aux départs et arrivées des navires de pêche.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement devra également accompagner les autorités locales dans l’élaboration de projets de transition vers une pêche durable pour la période 2026-2030.

Le vice-Premier ministre a exhorté les collectivités locales à procéder d’urgence à des examens et à soumettre des rapports sur les cas de sanctions administratives impayées, et à poursuivre la mise en œuvre de mesures fermes et décisives pour lutter contre la pêche INN, tout en sensibilisant davantage le public aux réunions du Comité national de pilotage.

En outre, il a demandé aux organismes d’inspection gouvernementaux et provinciaux de continuer à surveiller les localités dont les progrès de lutte contre la pêche INN sont demeurés insuffisants, et a exigé que les autorités locales respectent strictement le régime de déclaration pour la conformité aux tâches de lutte contre la pêche INN, en soumettant des rapports hebdomadaires au ministère de l’Agriculture et de l’Environnement. – VNA/VI