Le vice-PM souligne les politiques d'incitation à l'installation d'énergie solaire sur les toits

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a souligné l'importance de l'énergie solaire sur les toits pour assurer la sécurité énergétique, affirmant qu'il faut des mécanismes et des politiques pour encourager les organisations et les individus à investir dans l'énergie solaire.

Lors de la réunion. Photo : VNA

Il a fait cette déclaration alors qu'il présidait une réunion tenue mercredi, 10 avril, pour discuter d'un projet de décret stipulant les mécanismes et les politiques visant à encourager le développement de l'énergie solaire sur les toits.



Il a déclaré que l’énergie solaire sur les toits est une source d’énergie renouvelable qui doit être priorisée et encouragée.



Il a souligné la nécessité de mobiliser les ressources des organisations et des individus et de tirer parti du réseau de transmission existant.



Le projet de décret doit inclure les modalités d'exploitation de l'énergie solaire sur les toits (autoproduction, autoconsommation, liées au système électrique national, avec des équipements de stockage d'électricité) ainsi que des solutions technologiques pour assurer la sécurité et la stabilité du système électrique de base lors du raccordement de l'énergie solaire sur les toits avec le réseau, a-t-il déclaré.



Il a déclaré que l'énergie solaire sur les toits, l'énergie éolienne offshore, l'énergie issue de la biomasse et l'énergie générée par les déchets sont prioritaires pour le développement dans des conditions où elles respectent la technologie, les conditions de sécurité du système et ont des prix appropriés.

Les procédures devraient être simplifiées pour les ménages et les bureaux installant de l'énergie solaire sur les toits pour l'autoproduction et l'autoconsommation, et non à des fins commerciales, sauf pour les travaux comportant des exigences particulières en matière de sécurité et de prévention des incendies.



Les entreprises qui investissent dans l'énergie solaire sur les toits et installent en même temps des équipements de stockage d'électricité supplémentaires pour la vente doivent calculer des prix, un soutien financier et des taux d'intérêt raisonnables, a-t-il déclaré.



Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, l'énergie solaire sur les toits peut être installée sur les maisons, les bureaux et dans les parcs industriels pour être utilisée sous forme d'autoproduction et d'autoconsommation. Il peut être relié ou non au système électrique national et n'est pas vendu à d'autres organismes ou particuliers.



Do Van Nam, membre du conseil d'administration de la Northern Power Corporation, a déclaré que les entreprises des parcs industriels ont besoin d'incitations en matière de procédures et de politiques en matière d'énergie solaire sur les toits. L’installation d’énergie solaire supplémentaire sur les toits nécessite d’assurer la sécurité des bâtiments existants.



Bui Quoc Hoan, directeur général adjoint de la Southern Electricity Corporation, a déclaré qu'il était nécessaire d'encourager les entreprises des parcs industriels à installer des équipements pour stocker l'énergie solaire inutilisée sur les toits et la convertir en une source d'énergie de fond propre, puis la transmettre au réseau pendant la pic du soir à un prix convenable.



Selon le National Load Dispatch Centre, le réseau électrique peut rester stable et sûr lorsque l'électricité renouvelable représente jusqu'à 50 % de la capacité de charge totale. Il est possible que le réseau électrique du Nord puisse assurer la sécurité et la stabilité lorsque la capacité d'énergie solaire sur les toits est maintenue entre 5.000 et 7.000 MW, ce qui équivaut à l'évaluation actuelle du potentiel d'énergie solaire sur les toits. - VNA/VI