Le vice-PM reçoit le directeur général de China Communications Construction Co., Ltd.

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a reçu le 28 août à Hanoï Wang Hai Huai, directeur général de China Communications Construction Co., Ltd. (CCCC).

Tran Hong Ha a proposé à la CCCC d'être proactive dans l'étude et la participation aux projets de développement d'infrastructures prioritaires du Vietnam, en particulier la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, les lignes ferroviaires Hanoï - Hai Phong - Lang Son ; Hanoï - Mong Cai - Lao Cai, reliant l'économie du Vietnam avec les régions de la Chine et avec d'autres pays.

Il a également hautement apprécié la qualité des projets et technologies de transition verte et d'énergies renouvelables que la CCCC a mis en œuvre en Chine. Cette coopération aiderait les entreprises vietnamiennes à maîtriser les nouvelles technologies et à gérer plus efficacement, a souligné le vice-Premier ministre.

Les ouvrages et projets réalisés par la CCCC au Vietnam seront le symbole de la coopération entre le Vietnam et la Chine, tout en ouvrant des opportunités d'investissement et de commerce dans d'autres secteurs pour le groupe", a suggéré Tran Hong Ha.

Wang Hai Huai a déclaré qu'au cours des 30 dernières années, la CCCC a mis en œuvre plus de 30 projets au Vietnam, tels que des ports maritimes, des projets d'énergie éolienne proche des côtes, des parcs industriels... pour une valeur contractuelle totale de plus de 3 milliards de dollars.

Actuellement, la CCCC suit de près d'importants projets de transport au Vietnam qui se connectent à des localités chinoises, la ligne de chemin de fer à grande vitesse Nord-Sud, ainsi que les lignes de métro à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville...

En outre, il a exprimé sa volonté de mettre en œuvre des projets éoliens nearshore et offshore dotés des technologies les plus avancées.

China Communications Construction Co., Ltd. est un fournisseur leader mondial de services intégrés de méga infrastructures. La société est engagée principalement dans le financement, la construction et l'exploitation d'infrastructures de transports, la fabrication d'équipements, l'immobilier et le développement urbain intégré, et offre aux clients un ensemble de solutions et de services intégrés en matière de déplacement et de financement, de conseil et de planification, de design et de construction, ainsi que de gestion et d'exploitation. -VNA/VI