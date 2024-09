Le vice-PM Nguyen Hoa Binh participe au Sommet "la Ceinture et la Route" à Hong Kong (Chine)

Le vice-Premier ministre permanent Nguyen Hoa Binh s'exprime à la séance d'ouverture du Sommet "la Ceinture et la Route". Photo: VNA

Le vice-Premier ministre permanent Nguyen Hoa Binh, à la tête d'une délégation vietnamienne, a participé au 9e Sommet "la Ceinture et la Route" tenu les 11 et 12 septembre à Hong Kong (Chine), à l'invitation du chef de l'exécutif de la région administrative spéciale de Hong Kong, Lee Ka-chiu.



Le 9e Sommet "la Ceinture et la Route" a rassemblé près de 6.000 participants issus de 70 pays et économies, dont des représentants gouvernementaux et des acteurs du secteur privé.



Sous le thème "Construire la Ceinture et la Route vertes, innovantes et connectées", le Sommet a discuté des idées et propositions sur l'expansion du commerce et des investissements internationaux, la promotion d'une croissance verte et inclusive, la connexion des infrastructures de transport et de logistique, la coopération dans la finance, le commerce et les services, les échanges interpersonnels, ainsi que le développement de la science, de la technologie et de l'innovation.



En sa qualité d'invité spécial, le vice-Premier ministre permanent Nguyen Hoa Binh a prononcé un discours lors de la cérémonie d'ouverture.



Dans son allocution, Nguyen Hoa Binh a salué les contributions significatives de l'Initiative "la Ceinture et la Route" à l'amélioration de la connectivité et des liens économiques mondiaux, ainsi qu'au renforcement de la coopération Sud-Sud. Il a souligné que les priorités de la coopération future sont d'assurer une croissance économique stable, durable et respectueuse de l'environnement, de maintenir une économie mondiale ouverte et inclusive, et de relier l'Initiative "la Ceinture et la Route" aux initiatives, stratégies de développement régionales et nationales.



Le vice-Premier ministre a mis l'accent sur l'importance d'une coopération équitable, ouverte et mutuellement bénéfique, ainsi que sur le respect du droit international dans la mise en œuvre des initiatives de coopération économique régionales et mondiales.



Il a réaffirmé l'engagement du Vietnam en faveur d'une économie ouverte, du multilatéralisme et du respect du droit international. Le Vietnam soutient et participe activement à diverses initiatives de coopération et de connexion économiques, notamment l'Initiative "la Ceinture et la Route".



Il a également abordé le consensus entre les dirigeants vietnamiens et chinois visant à renforcer la connectivité des stratégies de développement des deux nations, en mettant en œuvre un plan de coopération qui relie le cadre "Deux corridors, une ceinture" à l'Initiative "la Ceinture et la Route".



Dans l'optique de promouvoir les complémentarités entre les économies du Vietnam et de Hong Kong (Chine), le vice-Premier ministre Nguyen Hoa Binh a également proposé cinq priorités de collaboration avec Hong Kong (Chine): le secteur financier, la facilitation des échanges commerciaux, les investissements en nouvelles technologies, le renforcement des infrastructures et du tourisme, ainsi que la promotion des échanges entre les villes jumelées et des échanges entre les habitants.



Le dirigeant vietnamien a également présenté les réalisations remarquables et les orientations futures du Vietnam en matière de développement socio-économique, mettant l'accent sur la restructuration économique liée à l'innovation des modèles de croissance et à la transformation numérique, etc.



Le vice-Premier ministre permanent a appelé la communauté des affaires à poursuivre son soutien au Vietnam dans sa nouvelle période de développement, assurant que le gouvernement vietnamien s’intéresse toujours et accompagne la communauté des affaires.



Dans le cadre du Sommet, des sessions d'affaires et une exposition ont été organisées, présentant les potentiels et les réalisations des économies participantes, ainsi que des projets d'investissement spécifiques. De nombreux projets et accords de coopération ont été conclus à l'occasion de ce 9e Sommet.

Dans le cadre de son voyage d’affaires, le vice-Premier ministre permanent Nguyen Hoa Binh a eu une entrevue avec le chef de l'exécutif de la Région administrative spéciale de Hong Kong, Lee Ka-chiu. Lee Ka-chiu a exprimé ses sincères sympathies et condoléances pour les grandes pertes humaines et matérielles provoquées par le typhon Yagi et les inondations dans des localités vietnamiennes. Il s’est déclaré convaincu que cette visite de la délégation vietnamienne contribuerait significativement à renforcer la coopération mutuellement bénéfique entre Hong Kong et le Vietnam dans divers domaines. Il a mis en avant l'importance et la volonté de promouvoir un développement intégral des relations Hong Kong-Vietnam, contribuant ainsi à cultiver et à enrichir le partenariat de coopération stratégique intégral entre la Chine et le Vietnam.

Nguyen Hoa Binh a réaffirmé le soutien et la volonté du gouvernement vietnamien d'approfondir davantage la coopération pratique et les liens stratégiques avec Hong Kong. Il a également exprimé le soutien du Vietnam à la candidature de Hong Kong pour l'adhésion au Partenariat économique régional global (RCEP).

Concernant la coopération future, Nguyen Hoa Binh a exprimé le souhait d'intensifier les échanges et les visites de délégations à tous les niveaux entre les deux parties, de renforcer la connexion entre le cadre "Deux corridors, une ceinture" et l'initiative "la Ceinture et la Route".

Il a également invité les entreprises hongkongaises compétentes à participer à des projets d'infrastructure de transport d'envergure et à accroître leurs investissements dans des secteurs appropriés à la stratégie de développement durable du Vietnam. Il a proposé que Hong Kong augmente ses importations de produits principaux vietnamiens, notamment dans des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques.

Il a également suggéré une coopération pour le développement du centre financier international de Hô Chi Minh-Ville, avant d’appeller à une coordination accrue dans les domaines de la protection des citoyens, de la justice et de l'application de la loi, en vue d'améliorer les conditions pour la communauté vietnamienne à Hong Kong.

Il a également plaidé pour une simplification des procédures de visa pour les citoyens vietnamiens venant à Hong Kong, ainsi que pour un élargissement de la coopération dans les domaines de la culture, du tourisme et de l'aviation.

Partageant les initiates et propositions du Vietnam, Lee Ka-chiu a affirmé que le gouvernement et la communauté d’affaires de Hong Kong croient dans le potentiel et les perspectives de développement des relations Hong Kong-Vietnam, souhaitant renforcer davantage les échanges d’amitié et la coopération mutuellement bénéfique dans tous les domaines.

Il a également réitéré le soutien de Hong Kong au Vietnam pour l'organisation réussie de l'année APEC 2027.

Le même jour, dans le cadre de sa visite, le vice-Premier ministre permanent Nguyen Hoa Binh a visité la prison Victoria située au site historique de Tai Kwun, où le Président Ho Chi Minh avait été détenu après son arrestation à Hong Kong.

Dans l'après-midi du 10 septembre, le vice-Premier ministre permanent Nguyen Hoa Binh a eu des séances de travail avec des dirigeants de plusieurs grands groupes hongkongais, dont Swire Pacific, Jardine Matheson et Gold Resource Development (GR).

Lors de ces rencontres, il a réaffirmé l’engagement du gouvernement vietnamien à soutenir et à créer des conditions favorables pour les investisseurs étrangers en général, et hongkongais en particulier, afin qu'ils puissent mener des activités commerciales durables, efficaces et à long terme au Vietnam. -VNA/VI