Le vice-PM Nguyen Hoa Binh mobilise partenaires financiers et diplomatiques à New York

Le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh rencontre José Fernández da Ponte, président de la Fondation de développement Stellar. Photo: VTV

Le 25 mars (heure de New York), dans le cadre de sa mission de travail aux États-Unis, le vice-Premier ministre permanent Nguyen Hoa Binh a rencontré les dirigeants de grandes institutions financières et de fonds d’investissement spécialisés dans les nouvelles technologies financières, notamment KraneShares, la Fondation de développement Stellar, le fonds Polymorphic Capital, TPG Inc. et Kraken.



Ces rencontres s’inscrivaient dans une série d’activités organisées sur la côte Est des États-Unis en vue de promouvoir les investissements et de renforcer la coopération pour le développement du Centre financier international (CFI) au Vietnam.



Le même jour, le vice-Premier ministre permanent a également présidé une réunion de travail avec des responsables de l’ONU, ainsi que des ambassadeurs et représentants de nombreux pays en développement, afin d’examiner des mesures visant à promouvoir la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire.



Lors de ses échanges avec les institutions financières et les fonds d’investissement, Nguyen Hoa Binh a souligné que, dans un contexte de développement positif du partenariat stratégique global entre le Vietnam et les États-Unis, cette mission visait à concrétiser les engagements pris par les hauts dirigeants des deux pays, à présenter le Centre financier international au Vietnam, à appeler à l’investissement, ainsi qu’à renforcer les liens et la coopération avec les grands partenaires américains dans les domaines de la finance et de la banque.



Nguyen Hoa Binh a affirmé que le gouvernement vietnamien accompagnerait toujours les investisseurs et resterait à leur écoute. Dans le domaine des technologies financières, encore nouvelles tant pour le monde que pour le Vietnam, l’accompagnement des institutions financières et des fonds d’investissement contribuera à perfectionner les politiques actuellement en phase expérimentale au Vietnam.



De leur côté, plusieurs entrepreneurs américains ont exprimé leur volonté de coopérer avec le Vietnam et affirmé être prêt à soutenir les efforts de promouvoir le potentiel du Centre financier international du Vietnam.



La réunion entre la délégation vietnamienne avec les ambassadeurs de pays africains et de petits États insulaires, a eu lieu en présence de Rabab Fatima, Secrétaire générale adjointe des Nations Unies et Haute-Représentante pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en développement.



Lors de la réunion, Nguyen Hoa Binh a souligné que, dans un contexte mondial marqué par de profondes instabilités, les pays devaient renouveler leur vision et leurs modes de coopération. Il a insisté sur la nécessité d’ériger la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire en nouveau pilier des relations internationales et en nouveau moteur du développement.



Le vice-Premier ministre a affirmé que le Vietnam s’efforçait d’accélérer son développement afin de concrétiser sa vision de devenir, d’ici à 2045, un pays développé à revenu élevé, tout en contribuant activement et efficacement aux efforts communs de développement à l’échelle mondiale, en particulier au profit des pays du Sud.



S’agissant des priorités pour la période à venir, les participants ont convenu de renforcer la coopération dans les domaines de l’agriculture intelligente, de la sécurité alimentaire et des chaînes de valeur agricoles, de la transformation numérique, de la science, de la technologie et de l’innovation, des énergies renouvelables, de l’adaptation au changement climatique et de l’atténuation de ses effets, de la formation des ressources humaines, ainsi que de la mobilisation des financements pour le développement et des investissements privés.



Dans l’après-midi du 25 mars, Nguyen Hoa Binh et la délégation l’accompagnant ont quitté New York pour entamer, à partir du 26 mars, leur programme de travail à San Francisco. -VNA/VI