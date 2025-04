Le vice-PM Nguyên Chi Dung travaille avec les autorités de Kien Giang sur les préparatifs de l'APEC 2027

Le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung a travaillé le 21 avril avec les responsables de la province de Kiên Giang, dans le delta du Mékong, qui accueillera la Semaine des dirigeants économiques de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) 2027.

Ils ont examiné les progrès et certaines politiques nécessaires au développement des infrastructures en prévision de cet événement international.

Le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung a souligné que la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2027 était un événement politique et diplomatique particulièrement important.

Il a qualifié cet événement à la fois de grand honneur et d'occasion en or pour Phu Quoc de réaliser une percée en matière de développement, contribuant au développement global de la province et du pays et au renforcement de la position du Vietnam sur la scène internationale.

Le responsable a demandé à la province de Kien Giang de définir clairement ses objectifs et son calendrier de développement, de prioriser l'amélioration des infrastructures et d'identifier les projets clés à réaliser avant l'APEC 2027.

Il s'agit notamment de la modernisation de l'aéroport international de Phu Quoc, de la construction du centre de conférences de l'APEC, des liaisons routières vers Duong Dong et de l'amélioration des systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des déchets.

Avant la réunion, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung et d'autres responsables ont inspecté plusieurs projets clés, notamment l'aéroport international de Phu Quoc, le réservoir de Duong Dong 2, la route provinciale DT.975, la zone de réinstallation d'An Thoi, le projet de boulevard de l'APEC et le futur centre de conférences de l'APEC dans le quartier d'An Thoi de la ville de Phu Quôc. -VNA/VI