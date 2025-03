Le vice-PM Nguyen Chi Dung souhaite booster la coopération économique entre le Vietnam et Singapour

Le Vietnam et Singapour devraient renforcer leur collaboration dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation, et renforcer les liens entre les entreprises privées pour qu'elles participent aux chaînes de valeur mondiales afin de promouvoir la coopération économique, a déclaré le 25 mars le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung.



Recevant le 2e ministre singapourien du Commerce et de l'Industrie, Tan See Leng, à Hanoï, Nguyen Chi Dung a affirmé que la transformation des relations bilatérales en partenariat stratégique global, lors de la visite officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, début mars, constituait une base solide pour atteindre un nouveau sommet, fondé sur la confiance politique et stratégique, et renforçant la collaboration entre les deux pays dans tous les domaines, notamment dans les domaines de l'économie, de la finance et de l'investissement.



Lors de la rencontre. Photo : VNA

Singapour est actuellement un partenaire majeur du Vietnam en termes de commerce, d'économie et d'investissement. En 2024, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 10,3 milliards de dollars, soit une hausse de 14,7 % en glissement annuel. Singapour est le premier investisseur de l'ASEAN et se classe deuxième parmi les 147 pays et territoires qui investissent au Vietnam. Singapour compte 3.915 projets d'investissement valides, pour un montant total de plus de 83 milliards de dollars. Les entreprises singapouriennes ont investi dans 18 des 21 secteurs et sont présentes dans 54 des 63 villes et provinces du Vietnam.



Les deux parties ont conjointement mis en place de nombreux cadres et mécanismes juridiques de coopération bilatérale, régionale et multilatérale. Elles sont toutes deux signataires de divers accords commerciaux, tels que l'Accord de l'ASEAN sur le commerce des marchandises, l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et le Partenariat économique régional global (RCEP).



Le vice-Premier ministre a salué le bon fonctionnement des 18 parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP) répartis sur l'ensemble du territoire vietnamien, qui répondent efficacement aux besoins de développement du pays. Il a souligné la nécessité de moderniser et de développer les VSIP de nouvelle génération en mettant l'accent sur la durabilité, l'innovation et le renforcement de la responsabilité environnementale et sociale.



Il a indiqué que le secrétaire général du Parti, To Lam, avait récemment signé une politique importante visant à réaliser des avancées dans les domaines de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique. Cette politique met l'accent sur le développement d'un gouvernement numérique, d'une économie numérique, d'une société numérique, de citoyens numériques et d'une industrie culturelle numérique de haut niveau, considérés comme des éléments cruciaux pour le développement du pays et essentiels à la croissance du Vietnam dans la nouvelle ère.



Le vice-Premier ministre s'est dit confiant quant à la mise en œuvre efficace du Programme d'échange de talents en innovation (ITX) Vietnam-Singapour dans un avenir proche, offrant aux jeunes travailleurs des deux pays la possibilité de perfectionner leurs compétences, de partager leurs connaissances et d'acquérir une expérience pratique dans divers environnements de travail. Il a exhorté les ministères et agences concernés des deux parties à poursuivre les discussions et à convenir des procédures et des plans pour une mise en œuvre rapide du programme.



Nguyen Chi Dung a également salué la collaboration entre le Centre d'innovation du Vietnam et l'Agence singapourienne pour la science, la technologie et la recherche, appelant à un renforcement des liens et au développement de programmes et de produits concrets qui transformeront les engagements en soutien tangible aux entreprises des deux pays.



Tan See Leng a souligné les bases solides d'une croissance continue de la coopération économique, d'investissement et commerciale entre Singapour et le Vietnam. L'accord-cadre de connectivité Vietnam-Singapour stimule la coopération bilatérale dans cinq domaines clés : la transformation énergétique, le développement durable, les infrastructures, le numérique et l'innovation, a-t-il noté. Ces domaines devraient considérablement renforcer les liens économiques bilatéraux dans les années à venir.



Il a souligné que la collaboration économique demeure au cœur du partenariat stratégique global entre le Vietnam et Singapour et constitue un axe clé de la croissance future. - VNA/VI