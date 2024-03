Le vice-PM Le Minh Khai reçoit le professeur américain Thomas Vallely

Le 19 mars, à Hanoï, le vice-Premier ministre Le Minh Khai a reçu le professeur Thomas Vallely, directeur du programme Vietnam de l'Université Harvard, et des experts de l'Université Fulbright Vietnam.

Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Le vice-Premier ministre Le Minh Khai a salué l'investissement continu à long terme des États-Unis dans l'Université Fulbright au Vietnam. Il a affirmé que le gouvernement vietnamien continuerait à la soutenir pour en faire l'un des centres de formation de ressources humaines de haute qualité au Vietnam.

Il a apprécié les nombreuses contributions importantes de Thomas Vallely à la promotion des relations Vietnam-États-Unis, soulignant que le professeur était un ami proche du Vietnam.

Selon le vice-Premier ministre, la signature du Mémorandum de coopération au niveau ministériel sur l'éducation et la formation en novembre 2023 constitue la base pour promouvoir la coopération substantielle entre les universités américaines et vietnamiennes.

Au nom du gouvernement du Vietnam, le vice-Premier ministre Le Minh Khai a remercié Thomas Vallely, la Harvard Kennedy School et l'Université Fulbright pour leur étroite coordination avec le ministère des Affaires étrangères afin de promouvoir et de préparer activement le «Vietnam Executive Leadership Program» (VELP) 2024.

De son côté, le professeur Thomas Vallely a souligné qu'il attendait avec impatience les discussions du VELP

2024 avec des contenus adaptés aux développements actuels de la situation mondiale ainsi qu’en cohérence avec le développement de l’économie vietnamienne, en particulier des solutions pour assurer à la fois la stabilité macroéconomique et le développement économique durable.

Selon lui, dans le cadre du VELP 2024, les experts discutent de sujets liés au développement des énergies renouvelables, à la cybersécurité, à l'industrie des semi-conducteurs, à la fabrication de puces et à l'IA mondiale, ainsi qu'aux perspectives du Vietnam en matière de participation à ces chaînes de valeur.

Le vice-Premier ministre Le Minh Khai a émis son espoir que les relations entre le Vietnam et les partenaires américains connaîtraient des développements plus forts et plus substantiels dans les temps à venir. Il a également émis le souhait de voir les programmes d'échange politique de haut niveau comme le VELP continuer d'être mis en œuvre de manière efficace dans les années à venir.-VNA