Le vice-PM Le Minh Khai reçoit l'ambassadeur des États-Unis

Le vice-Premier ministre Le Minh Khai a abordé la mise en œuvre des accords conclus par les hauts dirigeants vietnamiens et américains depuis que les deux pays ont élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique intégral, lors d'une réception en l'honneur de l'ambassadeur des Etats-Unis Marc E. Knapper à Hanoï le 31 janvier.

Le vice-Premier ministre Le Minh Khai (droite) et l'ambassadeur des Etats-Unis Marc E. Knapper. Photo : VNA

Le Minh Khai a affirmé que les États-Unis sont un partenaire d'importance stratégique pour le Vietnam et que le gouvernement vietnamien apprécie le message constant des États-Unis en faveur d'un Vietnam « fort, indépendant, autonome et prospère ».

Le Vietnam est prêt à travailler avec les États-Unis pour mettre en place des plans détaillés dans le cadre des accords de haut niveau et de la déclaration commune sur l'établissement du partenariat, a-t-il déclaré.

Saluant le renforcement de la coopération responsable des États-Unis avec la région Asie-Pacifique, à travers la stratégie indo-pacifique et les initiatives régionales, le vice-Premier ministre a exprimé l'espoir que le pays soutiendra davantage la centralité de l'ASEAN et contribuera davantage à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région. et au-delà.

Concernant la reconnaissance du Vietnam en tant qu'économie de marché, Le Minh Khai a déclaré que cette question avait attiré l'attention des dirigeants de haut rang des deux pays et a suggéré à l'ambassadeur d'aider à accélérer le processus, qui devrait être fait au cours de cette année.

Le responsable a également suggéré de faciliter le renforcement de la coopération bilatérale en matière économique et commerciale.

Pour sa part, Marc E. Knapper a affirmé que les États-Unis étaient toujours disposés et souhaitaient coopérer avec le Vietnam.

Les États-Unis envisagent de mettre en œuvre les documents signés, notamment la déclaration commune et le plan d'action, ainsi que le protocole d'accord sur les semi-conducteurs cette année, a-t-il ajouté, soulignant qu'ils devraient être pleinement mis en œuvre.

Les États-Unis souhaitent coopérer étroitement avec le Vietnam pour tenir la promesse faite aux peuples des deux pays, à savoir renforcer davantage les relations bilatérales et le partenariat stratégique global et au-delà, a poursuivi le diplomate.

Mentionnant l’engagement des États-Unis à aider le Vietnam dans le domaine des semi-conducteurs, l’ambassadeur a déclaré que pour y parvenir, il devait y avoir un écosystème.

Les entreprises américaines veulent investir au Vietnam, mais elles ont besoin d'un environnement juridique, d'un accès plus facile à des sources d'énergie propres et fiables, d'une infrastructure informatique fournie par des fournisseurs fiables et d'une main-d'œuvre de haute technologie, a-t-il déclaré, notant que ces problèmes devraient être résolus dans le cadre du processus d'investissement au Vietnam. les 12 à 18 prochains mois.

Selon lui, dans le cadre du partenariat stratégique intégral, les deux parties ont également convenu d'approfondir leur collaboration dans le domaine des énergies propres, et les États-Unis travaillent avec la banque centrale vietnamienne et le ministère des Finances sur la fourniture de financements verts et d'obligations vertes.

Concernant la reconnaissance de l'économie de marché du Vietnam, Marc E. Knapper a déclaré que la Chambre de commerce américaine y réfléchissait et que les travaux devraient être terminés en juin. - VNA/VI