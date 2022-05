Le vice-PM Le Minh Khai à l’ouverture de la réunion annuelle du WEF à Davos

Le vice-Premier ministre Le Minh Khai a participé le 23 mai à Davos, en Suisse, à la cérémonie d’ouverture de la 52e réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF), qui réunit environ 2.500 dirigeants de nombreux pays, d’organisations internationales et de grands groupes mondiaux.

Après la cérémonie d’ouverture, une session plénière sur le thème "Éviter une crise alimentaire mondiale" a eu lieu. Dans son discours prononcé lors de cette session, le vice-Premier ministre Le Minh Khai a souligné que la "double" crise de la pandémie de COVID-19 et des tensions géopolitiques causait des effets synergiques sans précédent sur l'offre, les prix et la chaîne d'approvisionnement alimentaire mondiale.

Le vice-Premier ministre a ensuite partagé la volonté du Vietnam de construire une agriculture à faible émission de carbone, "verte - écologique - durable", s'articulant autour de trois piliers : agriculture écologique, ruralité moderne, agriculteur intelligent.

Il a appelé à une coopération internationale pour renforcer la résilience et l'adaptation au changement climatique du delta du Mékong, contribuant ainsi à assurer la sécurité alimentaire nationale et régionale.

Séance de travail entre le vice-Premier ministre Le Minh Khai et les dirigeants d'un certain nombre de grands groupes. Photo: VNA



Durant son séjour, le vice-Premier ministre Le Minh Khai a rencontré le président du Sénat américain Patrick Leahy. Ils se sont réjouis du fort développement des relations Vietnam - États-Unis dans de nombreux domaines. Le dirigeant vietnamien a adressé ses remerciements au président du Sénat américain Patrick Leahy et à de nombreux membres du Congrès américain pour leur sentiment particulier accordé au Vietnam et leur soutien au développement des relations bilatérales, notamment en matière de coopération dans le règlement des conséquences de la guerre.

Toujours le 23 mai, le vice-Premier ministre Le Minh Khai a eu une séance de travail avec des dirigeants de grands groupes sur la finance verte. Il a rencontré de nombreux chefs d'entreprise, dont Wonderloop, Horasis, Menzies Aviation, dHealth Foundation, NAS, Citibank, HSBC, ToGo.

Les entreprises et les Fonds d'investissement ont hautement apprécié la détermination et les efforts du Vietnam afin de poursuivre une croissance verte et durable. Ils ont affirmé leur volonté de coopérer avec le Vietnam dans les domaines de la finance verte, de la transformation énergétique, de la croissance verte, de la haute technologie, de l'innovation, du développement des ressources humaines...



Le vice-Premier ministre Le Minh Khai rencontre le président du groupe indonésien ToGo, Andre Soelistyo. Photo: VNA

Auparavant, en travaillant avec Amanda Murphy, responsable de la banque commerciale pour l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est – Pacifique chez HSBC, le vice-Premier ministre a affirmé la priorité du gouvernement vietnamien dans le développement de la finance verte et durable, notamment en favorisant le développement du marché des obligations vertes.

Amanda Murphy a déclaré que HSBC est prêt à accompagner le gouvernement vietnamien dans la transformation énergétique, contribuant au développement durable. Elle se rendra bientôt au Vietnam pour travailler avec les ministères et secteurs concernés sur des programmes et projets concrets. -VNA/VI