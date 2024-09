Le vice-PM Ho Duc Phoc participe aux événements CAEXPO et CABIS en Chine

Photo: VNA

La 21e Exposition Chine-ASEAN (CAEXPO) et le Sommet des affaires et de l'investissement Chine-ASEAN (CABIS) ont débuté ce lundi 24 septembre dans la ville de Nanning, province du Guangxi. Une délégation vietnamienne conduite par le vice-Premier ministre Ho Duc Phoc y participe.

Lors de ces événements, avec la participation de près de trois mille entreprises, sont présentées des techniques dans des domaines émergents tels que le numérique, les technologies vertes et à faible émission de carbone, de nouvelles énergies et les véhicules connectés intelligents. L'espace d'exposition de produits de haute technologie de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) présente les réalisations dans ce domaine de Singapour, de Malaisie et de Thaïlande, entre autres.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-Premier ministre Ho Duc Phoc a déclaré qu'en tant que membre actif de l'ASEAN et partenaire de coopération stratégique intégrale de la Chine, le Vietnam avait coordonnée, coordonnait et coordonnerait étroitement avec la Chine et ses partenaires pour promouvoir de nouveaux moteurs de croissance, contribuant ainsi au développement du partenariat stratégique intégrale ASEAN-Chine.

Il a souligné qu'au fil de 20 éditions, CAEXPO et CABIS étaient devenus un symbole important de la coopération entre l'ASEAN et la Chine ; ce qui apporte une contribution importante à la promotion des échanges d’amitié et de la compréhension mutuelle entre les deux peuples.

Il a également apprécié le thème de cette année axé sur la promotion de la construction de la version 3.0 de l'accord de libre-échange ASEAN-Chine et d'une croissance de haute qualité. Il s'agit de l'option stratégique des économies régionales dans la nouvelle situation, un facteur qui contribue à promouvoir la paix, la stabilité et le développement prospère dans la région et dans le monde, a-t-il affirmé.

Ho Duc Phoc a souligné quatre domaines prioritaires dans la coopération Chine-ASEAN. Il s'agit de promouvoir la coopération commerciale avec un développement équilibré et durable, de promouvoir les connexions de développement stratégiques et d'élargir les corridors économiques régionaux, de promouvoir des investissements de haute qualité et d'ajouter de nouveaux moteurs de croissance, ainsi que d'améliorer les échanges populaires et la coopération culturelle et touristique.

Après la cérémonie d’ouverture, Ho Duc Phoc et sa délégation ont assisté à l'inauguration du pavillon du Vietnam lors de l'événement. Au total, 120 entreprises vietnamiennes participent cette année à CAEXPO pour présenter des produits et services de qualité sur 200 stands. -VNA/VI