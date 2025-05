Le vice-PM et ministre des AE Bui Thanh Son rencontre des ministres du Nicaragua et d'Algérie

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son (droite) et le ministre algérien des Moudjahidine (anciens combattants) et des Ayants droits, Laid Rebiga à Hanoï. Photo : VNA

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a reçu, le 30 avril à Ho Chi Minh-Ville, le ministre des Affaires étrangères du Nicaragua Vandrack Jaenschke, à l'occasion de sa visite pour assister à la célébration des 50 ans de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 - 30 avril 2025).

Les deux ministres se sont réjouis du renforcement continu des relations politiques, économiques et commerciales entre les deux pays ces derniers temps ; ont convenu que les deux parties avaient encore beaucoup de marge pour augmenter le commerce bilatéral et la coopération dans les domaines des sciences et technologies, de la culture, de l'éducation, de la construction et de la réponse au changement climatique...

Les deux dirigeants ont aussi convenu de coordonner et de mettre en œuvre activement les mesures visant à améliorer l'efficacité de la coopération entre les deux pays dans les temps à venir, notamment l’échange de délégations à tous les niveaux ; le maintien du mécanisme de consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères ; le perfectionnement du cadre juridique ; l’élargissement de la coopération dans les domaines potentiels afin de se compléter mutuellement et de continuer à coordonner étroitement au sein des forums et organisations internationaux.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son (centre) et le ministre des Affaires étrangères du Nicaragua, Vandrack Jaenschke (3e à gauche). Photo : VNA

Les deux pays renforceront les échanges entre les deux peuples et la coopération d'intérêt mutuels dans les secteurs tels que l'agriculture, la transformation numérique, les télécommunications, les infrastructures, etc., et enrichiront la compréhension mutuelle, créant une prémisse pour maintenir et promouvoir davantage la coopération d’amitié traditionnelle entre le Vietnam et le Nicaragua.

Le même jour, Bui Thanh Son a reçu le ministre algérien des Moudjahidine (anciens combattants) et des Ayants droits, Laid Rebiga, à l'occasion de sa participation à la cérémonie de célébration du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale du Vietnam.

Le ministre Laid Rebiga a exprimé son impression de la transformation et du fort développement du Vietnam, notamment dans les domaines économique et commercial, affirmant qu'il contribuerait de son mieux à promouvoir davantage les relations bilatérales entre le Vietnam et l'Algérie dans tous les aspects. Il a également proposé que le Comité intergouvernemental Vietnam-Algérie se réunisse prochainement pour discuter de mesures concrètes visant à promouvoir les liens bilatéraux.

Bui Thanh Son a suggéré que les deux parties accordent la priorité à la coopération dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture et du développement de l'industrie halal du Vietnam. Il a demandé au gouvernement algérien de créer des conditions favorables pour que les entreprises vietnamiennes investissent en Algérie, notamment en continuant à soutenir le projet de coopération pétrolière et gazière de Bir Seba afin qu’il puisse être continuellement étendu, devenant un symbole de solidarité, d'amitié et de coopération économique efficace entre les deux pays.

Les deux responsables se sont accordés pour renforcer les échanges culturels et l'échange entre les deux peuples, éduquer les jeunes générations sur les traditions et l'histoire des luttes des deux peuples pour qu’ils continuent ainsi à hériter et à promouvoir le précieux héritage des relations bilatérales, constamment préservés et cultivés par des générations de dirigeants des deux pays. - VNA/VI