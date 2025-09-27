Le vice-PM Bui Thanh Son reçoit le commissaire européen au Commerce et à la Sécurité économique

Le vice-Premier ministre Bui Thanh Son, au nom du Premier ministre, a reçu le 26 septembre à Hanoï, Maros Sefcovic, commissaire européen au Commerce et à la Sécurité économique de l’Union européenne (UE), en visite de travail au Vietnam.

Affirmant que l’UE était un partenaire clé dans la politique extérieure du Vietnam, Bui Thanh Son a rappelé que les deux parties avaient établi huit mécanismes de dialogue réguliers, signé de nombreux accords de coopération et renforcé leur coordination dans divers forums multilatéraux. Les échanges de délégations à tous les niveaux se sont intensifiés, tandis que la coopération bilatérale a donné des résultats concrets dans des domaines variés : économie, commerce, investissement, science et technologie, défense et sécurité, environnement et climat, éducation, culture, tourisme et développement.

Le vice-Premier ministre a salué les discussions en cours sur l’élévation du partenariat au rang de partenariat stratégique global, et a proposé que l’UE renforce la confiance politique à travers des visites de haut niveau, notamment une visite prochaine du président de l’UE au Vietnam. Il a également souhaité que l’UE réponde rapidement au projet de déclaration conjointe concernant ce partenariat renforcé, que les États membres restants ratifient l’accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA), que l’EVFTA soit mis en œuvre de manière efficace et que la Commission européenne lève rapidement le « carton jaune » imposé aux produits de la pêche vietnamiens.

Le dirigeant vietnamien a aussi appelé l’UE à poursuivre son soutien concret au processus de construction de la Communauté de l’ASEAN, à mieux aligner les plans d’action ASEAN-UE sur les stratégies régionales, et à soutenir résolument le règlement pacifique des différends en Mer Orientale, conformément au droit international et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS), afin de préserver la paix, la stabilité et la liberté de navigation et de survol dans cette zone maritime.

Pour sa part, le commissaire Maros Sefcovic a salué les progrès du Vietnam en matière de réforme et de développement. Il a affirmé que l’UE continuerait à accompagner le Vietnam vers une croissance rapide et durable, et a invité le pays à accélérer ses réformes administratives, notamment dans le traitement des dossiers d’importation et d’investissement européens.

Le vice-Premier ministre Bui Thanh Son, au nom du Premier ministre, a reçu le 26 septembre à Hanoï, Maros Sefcovic, commissaire européen au Commerce et à la Sécurité économique de l’Union européenne (UE), en visite de travail au Vietnam. Photo : VNA

Il a proposé la création d’un groupe de travail conjoint afin de lever les obstacles dans la coopération bilatérale, y compris la question du « carton jaune », et de définir une stratégie commune dans des secteurs clés tels que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, les énergies renouvelables, la 5G, l’aéronautique et la logistique. Il a également convié le gouvernement vietnamien à participer à l’initiative européenne Global Gateway qui se tiendra prochainement en France.

Le vice-Premier ministre vietnamien a accepté la création d’un groupe de travail bilatéral et indiqué que les services compétents vietnamiens collaboreraient étroitement avec leurs homologues européens pour résoudre les questions en suspens. Il a par ailleurs exhorté l’UE à promouvoir la mise en œuvre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), afin d’aider le Vietnam à respecter son engagement de neutralité carbone d’ici 2050.

Il a exprimé le souhait d’approfondir la coopération avec l’UE dans la recherche, le transfert de technologies et le soutien aux start-up dans les domaines des semi-conducteurs, de l’IA, des énergies renouvelables, de la 5G, de l’aéronautique et des hautes technologies.

Enfin, au nom du Premier ministre, Bui Thanh Son a invité des représentants de l’UE à participer à la cérémonie d’ouverture de la Convention de Hanoï sur la lutte contre la cybercriminalité, prévue en octobre prochain. - VNA/VI