Le vice-PM Bui Thanh Son appelle à une innovation audacieuse pour renforcer le rôle du Forum régional de l'ASEAN dans un contexte mondial complexe

Lors de la 32e FRA à Kuala Lumpur. Photo : VNA

Alors que les tensions régionales s'intensifient et que les incertitudes stratégiques s'accentuent en Asie-Pacifique, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères vietnamien Bui Thanh Son a appelé le Forum régional de l'ASEAN (FRA) à promouvoir des réformes pour maintenir son rôle et répondre de manière proactive et flexible aux défis en constante évolution.





Lors de la 32e FRA à Kuala Lumpur le 11 juillet, qui a réuni 27 États membres, Bui Thanh Son a affirmé l'importance du forum au cours des trois dernières décennies en tant que plateforme de dialogue essentielle pour promouvoir la confiance et la coopération, contribuant ainsi à la paix et à la sécurité dans la région.



La paix et la sécurité, a-t-il déclaré, ne sont pas garanties en soi, mais doivent être maintenues par des efforts communs, le dialogue, la coopération, la confiance et le respect du droit international.



Lors des discussions sur les questions internationales et régionales, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a réaffirmé la position de l'ASEAN sur la Mer Orientale, le Myanmar, le Moyen-Orient et la péninsule coréenne. Concernant la question en Mer Orientale, le Vietnam maintient sa position ferme en faveur d'un règlement pacifique des différends fondé sur le droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), qui constitue le cadre juridique global régissant les activités maritimes. Il a appelé ses partenaires à soutenir la position de principe de l'ASEAN et ses efforts pour maintenir la paix et la stabilité dans les eaux.





Il a insisté sur la nécessité de mettre en œuvre pleinement et efficacement la Déclaration sur la conduite des parties dans les eaux (DOC) et de faire progresser des négociations substantielles et efficaces en vue d'un Code de conduite (COC) conforme au droit international, notamment la CNUDM de 1982.



Lors de cet événement, les ministres ont exprimé leurs inquiétudes quant aux conséquences profondes de l'intensification de la concurrence géopolitique et de l'instabilité mondiale, ainsi que de l'émergence de menaces transnationales pour la sécurité. Les participants ont réaffirmé le rôle essentiel de l'ARF dans la promotion du dialogue et de la diplomatie préventive, le renforcement de la confiance et le traitement des questions politiques et de sécurité pour le bien commun de la région.



Ils ont salué les progrès significatifs réalisés dans la mise en œuvre du Plan d'action de Hanoï pour 2020-2025, saluant les efforts des membres de l'ARF dans la mise en œuvre des différents axes d'action. Les ministres ont convenu de procéder à un examen de fin de mandat afin d'en tirer des enseignements précieux et de tirer les meilleures pratiques. Un consensus s'est dégagé sur la nécessité pour le Plan d'action de l'ARF pour l'après-2025 de définir des objectifs précis et des mesures réalisables afin de garantir une coopération concrète et efficace.



Le forum a salué les initiatives visant à revitaliser et à renforcer le dynamisme de l'ARF, convenant de la nécessité d'actualiser la Déclaration de vision de l'ARF afin d'améliorer l'efficacité et la flexibilité du forum dans la réponse aux questions d'intérêt commun, contribuant ainsi à l'atténuation des menaces à la paix et à la sécurité régionales.



Les ministres ont engagé des discussions approfondies sur les défis de sécurité, tant traditionnels que non traditionnels, et ont approuvé un catalogue de près de 30 activités de l'ARF pour 2025-2026. Ces initiatives renforceront la coopération dans de multiples secteurs, notamment la sécurité maritime, la lutte contre le terrorisme, la gouvernance de la cybersécurité, la prévention de l'extrémisme violent, la lutte contre la fraude en ligne et la réponse au changement climatique. Le Vietnam continuera de coprésider le groupe intersessionnel de l'ARF sur les secours en cas de catastrophe, aux côtés du Bangladesh et du Sri Lanka, en 2025-2026.



Sur les questions internationales et régionales, les États membres ont affirmé leur soutien à la position et au rôle de principe de l'ASEAN, tout en mettant l'accent sur l'État de droit et le dialogue pacifique, ainsi que sur la résolution pacifique des différends par des moyens pacifiques conformes au droit international.



La 32e ARF a constitué l'activité finale, concluant la 58e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et les réunions connexes (AMM-58), qui a duré une semaine. Les résultats positifs obtenus lors de ces réunions continuent d'affirmer l'esprit de solidarité, d'autonomie stratégique et de centralité de l'ASEAN, ouvrant des perspectives de coopération entre le bloc et ses partenaires, tout en contribuant de manière positive et responsable à la paix, à la sécurité, à la stabilité et au développement durable dans la région et dans le monde. Ces conférences constituent également d'importantes étapes préparatoires au 47e Sommet de l'ASEAN et aux sommets connexes, prévus à Kuala Lumpur du 26 au 28 octobre.



Auparavant, dans le cadre de l'AMM-58, les réunions des ministres des Affaires étrangères ASEAN+1 avec le Royaume-Uni et l'Union européenne (UE) ont eu lieu, ainsi que la 15e réunion des ministres des Affaires étrangères du Sommet de l'Asie de l'Est (EAS).



En tant que coordinateur du dialogue ASEAN-Royaume-Uni, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a coprésidé la réunion des ministres des Affaires étrangères ASEAN-Royaume-Uni avec le secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au Développement, David Lammy. Le Royaume-Uni a réitéré son engagement ferme envers l'ASEAN et son soutien au rôle central que joue le bloc dans le maintien de la paix et de la stabilité régionales, exprimant sa volonté d'approfondir la coopération avec l'ASEAN afin de promouvoir un développement dynamique, innovant et durable, tout en traitant efficacement les questions liées aux droits de l'homme.



S'exprimant au nom de l'ASEAN, Bui Thanh Son a souligné le développement impressionnant du partenariat de dialogue ASEAN-Royaume-Uni depuis sa création en 2021. L'ASEAN a salué la participation active du Royaume-Uni aux trois piliers politiques (sécurité, économie et socioculturel), avec 94,48 % des lignes d'action du plan d'action 2022-2026 déjà mises en œuvre.



L'ASEAN a salué l'octroi au Royaume-Uni du statut d'observateur officiel au sein des groupes de travail d'experts sur la médecine militaire et la sécurité maritime de la Réunion élargie des ministres de la Défense de l'ASEAN (ADMM+), saluant les contributions positives du Royaume-Uni à l'avancement du programme « Femmes, paix et sécurité » et son assistance en matière de cybersécurité, de prévention de la criminalité transnationale, de fraude en ligne, de traite des êtres humains et de criminalité liée à la drogue.



Les ministres ont souligné la nécessité de coopérer pour l'innovation, le développement des petites et moyennes entreprises et la promotion d'une économie numérique inclusive. L'ASEAN a salué l'engagement du Royaume-Uni à verser 17 millions d'euros (19,88 millions de dollars) de financements verts concessionnels au Mécanisme catalytique de financement vert de l'ASEAN (ACGF) et 40 millions d'euros supplémentaires au Fonds de transition verte ASEAN-Royaume-Uni.



Sur le plan socioculturel, l'ASEAN a salué les bourses SAGE ASEAN-Royaume-Uni pour les femmes dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM), qui font partie du programme SAGE ASEAN-Royaume-Uni, ainsi que le nouveau programme de bourses Chevening ASEAN. Elle a également salué l'engagement actif du Royaume-Uni auprès du Centre de coordination de l'ASEAN pour l'aide humanitaire à la gestion des catastrophes (Centre AHA) et son aide humanitaire au Myanmar suite au tremblement de terre du 28 mars 2025, avec une aide initiale de 10 millions de livres sterling (13,5 millions de dollars) et une aide totale pouvant atteindre 25 millions de livres sterling.



Lors de la conférence post-ministérielle de l'ASEAN avec l'Union européenne (UE), la Haute Représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne, Kaja Kallas, a déclaré que l'ASEAN et l'UE partageaient des valeurs, des intérêts et des responsabilités communes pour le maintien d'un ordre international fondé sur des règles, du multilatéralisme et du droit international, en particulier dans le contexte géopolitique et économique complexe d'aujourd'hui. Les deux parties doivent intensifier l'intégration régionale et approfondir leurs liens à l'approche du 50e anniversaire des relations bilatérales en 2027, a-t-elle déclaré.



Les deux parties ont noté que plus de 60 % des lignes d'action du Plan d'action ASEAN-UE pour la période 2023-2027 ont déjà été déployées. L'UE demeure le troisième partenaire commercial et le deuxième investisseur de l'ASEAN, avec un volume d'échanges avoisinant les 293 milliards de dollars américains et des entrées d'IDE atteignant 20 milliards de dollars en 2024. Les pays ont salué la mise en œuvre effective du programme de travail ASEAN-UE sur le commerce et l'investissement, de l'accord global ASEAN-UE sur le transport aérien, ainsi que le soutien de l'UE à la transformation numérique, à la croissance économique verte et au développement inclusif et durable. Ils ont réaffirmé leur engagement à faire progresser les négociations en vue d'un accord de libre-échange ASEAN-UE à long terme.



Les ministres se sont engagés à renforcer la coopération dans les domaines de l'action climatique, de l'éducation, de l'égalité des sexes, de la gestion des catastrophes et de la lutte contre la criminalité transnationale et la cybercriminalité. L'ASEAN a salué le programme d'action climatique ASEAN-UE-Allemagne, doté de 6 millions d'euros, visant à renforcer le leadership de l'ASEAN en matière de coopération régionale sur le climat, d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique. L'ASEAN a également salué l'engagement de l'UE à hauteur de 10 milliards d'euros (11,69 milliards de dollars) en faveur de projets d'infrastructures régionales dans le cadre de l'initiative Global Gateway.



Lors de la 15e réunion des ministres des Affaires étrangères du Sommet de l'Asie de l'Est (EAS), les délégués ont réaffirmé le rôle du EAS dans le renforcement du multilatéralisme et d'un ordre international fondé sur des règles. Ils ont souligné la nécessité de favoriser un environnement propice à la paix, à la sécurité, à la stabilité et au développement, de privilégier le dialogue et la coopération à la confrontation, et d'instaurer la confiance dans le respect du droit international. Les pays se sont engagés à soutenir le rôle central de l'ASEAN et à contribuer à la construction de la Communauté de l'ASEAN. Les ministres ont convenu de renforcer l'efficacité du EAS dans un contexte mondial et régional en rapide évolution, notamment à l'approche de son 20e anniversaire.



La réunion a pris note des progrès réalisés dans le cadre du Plan d'action 2024-2028 du EAS, notamment dans des domaines prioritaires tels que la paix et la sécurité, le développement durable, l'énergie, l'économie numérique, la connectivité et la cybersécurité.



Sur les questions mondiales et régionales, ils se sont engagés à lutter conjointement contre la criminalité transnationale et la cybercriminalité et à garantir la cybersécurité. Leurs discussions ont également porté sur les moyens de stimuler le commerce, de consolider un système commercial multilatéral équitable et fondé sur des règles, et de promouvoir la transformation numérique, l'économie circulaire, la croissance verte et la résilience des chaînes d'approvisionnement. Les efforts déployés par l'ASEAN pour négocier un accord-cadre sur l'économie numérique (DEFA) et faire progresser le réseau électrique de l'ASEAN ont été salués.



Les participants ont également souligné la nécessité d'approfondir la collaboration dans les domaines de la sécurité alimentaire, du tourisme durable, du développement des ressources humaines, des soins de santé, de la santé mentale et de l'autonomisation des femmes, des jeunes et des groupes vulnérables dans le processus de développement.



Dans son discours, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a souligné l'importance de renforcer les liens économiques avec les partenaires, notamment dans les domaines prioritaires de l'ASEAN dans le cadre de sa Vision 2045, notamment la transition verte, la transformation numérique, la croissance inclusive et durable, la consolidation des chaînes d'approvisionnement, les infrastructures vertes et le renforcement des capacités des PME.



Il a souligné qu'il était temps d'examiner une proposition d'accord de libre-échange (ALE) global ASEAN-UE, dans le prolongement des accords bilatéraux existants. Il a exhorté les autres membres de l'UE à ratifier prochainement l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) et a salué les initiatives concernant les infrastructures d'énergie renouvelable, les réseaux intelligents, la finance innovante, le renforcement des capacités numériques, la cybersécurité, la gouvernance des données et l'intelligence artificielle.



Bui Thanh Son a salué les programmes d'échanges éducatifs, les bourses et la formation de main-d'œuvre hautement qualifiée proposés par des partenaires comme le Royaume-Uni et l'UE, a encouragé les liens entre les centres de recherche et les réseaux d'experts de l'ASEAN et leurs partenaires, et a soutenu le renforcement de la coopération médicale et de la réponse aux urgences de santé publique.



Lors des réunions, le Vietnam a également partagé ses points de vue sur des questions mondiales et régionales clés telles que la mer de Chine méridionale, le Myanmar et la péninsule coréenne. Le pays a appelé à un soutien international continu à la position de principe de l'ASEAN sur la question de la mer Orientale, à la mise en œuvre complète et effective de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et à la finalisation d'un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace et substantiel, conforme au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), visant à transformer la Mer Orientale en une mer de paix, de coopération et de développement durable. - VNA/VI