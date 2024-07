Le vice-PM appelle la Commission européenne à retirer son avertissement « carton jaune » contre les fruits de mer vietnamiens

Lors de la rencontre. Photo : VNA

Le vice-Premier ministre Le Thanh Long a appelé la Commission européenne (CE) à retirer rapidement son avertissement « carton jaune » contre les exportations de fruits de mer vietnamiens lors de sa réception à Hanoï le 30 juillet avec Josep Borrell Fontelles, vice-président de la Commission européenne et haut représentant de l'Union européenne (UE) pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.



Le Thanh Long a remercié Josep Borrell Fontelles, qui effectue une visite officielle au Vietnam du 29 au 31 juillet, d'être venu rendre un dernier hommage au secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong, ce qui reflète l'importance que l'UE attache aux contributions du défunt aux relations Vietnam-UE.



Il a noté que l'UE est l'un des principaux partenaires du Vietnam. Grâce à des efforts communs, les relations bilatérales se développent heureusement, des domaines traditionnels comme la politique et la diplomatie, le commerce et l'investissement et la coopération au développement à de nouveaux domaines, notamment la défense et la sécurité et la réponse au changement climatique, dans des cadres bilatéraux et multilatéraux.



L'UE est actuellement le premier fournisseur d'aide non remboursable, le quatrième partenaire commercial et le cinquième investisseur au Vietnam, qui se classe à son tour au premier rang des partenaires commerciaux de l'UE au sein de l'ASEAN. Les deux parties ont également travaillé activement ensemble dans des domaines tels que la défense et la sécurité, la justice, le travail, l'agriculture, la science et la technologie et l'environnement pour récolter de nombreux résultats pratiques. Parmi eux, l'un des points forts est la coopération dans la réponse au changement climatique, selon le responsable vietnamien.



Le vice-Premier ministre a suggéré que l'UE continue d'accroître les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier ceux de haut niveau, pour renforcer la confiance politique, créant ainsi un tremplin pour des partenariats dans d'autres domaines. Il a également remis la lettre de félicitations du Premier ministre Pham Minh Chinh au président de la CE et a invité ce dernier à effectuer une visite au Vietnam dans un avenir proche.



Le Thanh Long a proposé aux deux parties de se coordonner pour faire appliquer de manière fructueuse l'accord global de partenariat et de coopération (APC) UE-Vietnam, l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), ainsi que d'autres accords et mécanismes de coopération à l'approche du 35e anniversaire de la fondation des relations diplomatiques bilatérales l'année prochaine.



Il a également appelé l'UE à promouvoir la ratification par ses pays membres restants de l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) et la suppression rapide par la CE de l'avertissement « carton jaune » contre les exportations de fruits de mer du Vietnam sur la base des efforts et des réalisations du pays dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).



Pour sa part, Josep Borrell Fontelles a hautement apprécié les réalisations du Vietnam en matière de développement ainsi que son rôle et sa position croissants dans la région et dans les forums multilatéraux.



L'UE considère le Vietnam comme un partenaire prioritaire et important dans la région Asie-Pacifique, a-t-il déclaré, ajoutant qu'elle espère que les deux parties amélioreront leurs relations bilatérales et renforceront leurs liens dans les domaines de la défense et de la sécurité, de la réponse au changement climatique, de la mise en œuvre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), de la justice et de la lutte contre la pêche INN, a-t-il ajouté.



Appréciant les projets de l'UE qui ont contribué au développement socio-économique du Vietnam et à son intégration dans le monde, Le Thanh Long a proposé que l'UE maintienne la fourniture d'aide publique au développement (APD) au Vietnam dans les domaines du renforcement des capacités de gouvernance publique, de la transition verte, de la transformation numérique, du développement durable de la pêche, du soutien financier et technologique et de la formation de la main-d'œuvre pour aider le pays à mener à bien le JETP.



Lors de la réunion, les deux parties ont également abordé certaines questions internationales d'intérêt commun. Elles ont convenu que les conflits doivent être résolus par des moyens pacifiques sur la base du droit international. En ce qui concerne la question de la Mer Orientale, ils ont partagé la position selon laquelle les différends en Mer Orientale devraient être réglés pacifiquement conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), contribuant ainsi à garantir la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol et à consolider la paix, la stabilité et la prospérité dans la région et dans le monde. - VNA/VI